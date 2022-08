Jesus Sepulveda: recensione di Mr. Tough Life

Riepilogo

Signor Duro supera un inizio lento per offrire uno dei migliori speciali di cabaret del 2022.

HBO Max Comedy Special Jesus Sepulveda: Mr. Tough Life è stato rilasciato sul servizio di streaming il 5 agosto 2022.

Siamo tornati gente con un’altra recensione di uno speciale di cabaret. Nel menu di oggi ce n’è uno che colpisce HBO Max, Jesus Sepulveda Mr. Tough Life. Sono molto entusiasta di immergermi in questo perché sono un grande fan di Gesù.

Una delle cose più intriganti che ho notato una volta iniziato lo speciale in piedi è stata che era solo una mezz’ora di speciale. So che non tutti hanno un’ora da buttare giù, ma il gancio deve essere affondato in fretta perché se sbattiamo le palpebre, sarà finita. Un’altra cosa che ho trovato strano quando è iniziato è stato come si è aperto. Non c’era “rinunciare per Jesus Sepulveda” o “benvenuto sul palco”, niente, zero, fai clic su play e iniziano le battute. Era estremamente strano.

Una delle cose che ami di Gesù è che conosce i suoi punti forti. Ha una miniera d’oro con le sue battute su suo padre. L’intera parte di suo padre ti farà ridere perché sappiamo tutti che può essere riconoscibile. Era divertente sentire come suo padre gli urlava contro un minuto e gli chiedeva favori il prossimo. Le sue impressioni su suo padre hanno portato le battute al livello successivo. Le modifiche avanti e indietro apportate per una consegna eccellente.

Il fiore all’occhiello dello speciale è stata la storia del calcio. Ti dico una cosa, hai questo tipo di corporatura un po’ lenta da parte di Gesù che sei tipo, va bene, dove stai andando con questo e potresti anche dare un’occhiata, ma lui ti riprende con una battuta finale perfetta. Ero in lacrime ridendo così tanto. Guarda, te lo prometto quando leggerai questo, se lo hai visto o quando lo guarderai, saprai esattamente il momento di cui parlo.

Sarò onesto, lo speciale inizia in modo relativamente lento, ma una volta che Gesù si sente a suo agio, lo speciale passa alla marcia successiva. Suggerisco di fare quello che ho fatto e di guardarlo una seconda volta. Credo che apprezzerai la costruzione un po’ di più la seconda volta.

Complessivamente, Jesus Sepulveda: Mr. Tough Guy è un fantastico speciale di cabaret che si colloca tra gli speciali di alto livello del 2022. Non volete perdervi questo, gente.

