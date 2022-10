Jamie Lee Curtis potrebbe aver rovinato “Halloween Ends” mentre il Grinch diventa un sinistro cattivo dell’horror

Immagine tramite Universal

Ascolta, ascolta! Nelle ultime settimane, il genere ha generato un calderone ininterrotto di contenuti terrorizzati e non sembra che rallenterà presto. E visto che è lunedì, è tempo di un’ampia carrellata quotidiana di orrore notizie che si sono verificate durante l’agghiacciante weekend. Tra i titoli più strabilianti del genere spettrale, quello che ha risuonato di più tra i fan con gli occhi d’aquila è la possibilità che Halloween finisce la star Jamie Lee Curtis potrebbe aver rovinato il finale del film in uscita. Dall’altro lato dello spettro terrificante, The Grinch ha ricevuto una spinta di potere come cattivo dell’orrore, piuttosto che la sua tradizionale connessione natalizia.

Quindi, metti quei cupcakes a tema Halloween nel forno e rannicchiati sul divano mentre ci tuffiamo nelle ultime notizie nella bolla dell’orrore.

Il Grinch sta abbandonando Whoville per qualcosa di più sinistro

Immagine tramite XYZ Films

L’iconico personaggio di Grinch del Dr. Seuss, una figura natalizia riconoscibile nell’infanzia di molti, sta apparentemente abbandonando la scena natalizia per qualcosa di più omicida. Proprio come Winnie the Pooh e Piglet nel prossimo progetto horror Winnie the Pooh: Sangue e mieleil Grinch dovrebbe essere rappresentato in un bizzarro film horror intitolato Il cattivo — che uscirà a dicembre. L’iconico Sourpus verde di Seuss dovrebbe nascondersi nell’ombra di Newville, con il prossimo film horror ambientato per rispecchiare elementi di classici slasher e stravaganze sanguinolente.

Jamie Lee Curtis potrebbe aver inavvertitamente rovinato la “fine”

Immagine tramite Universal Pictures

Insieme a Halloween finisce ufficialmente destinata ad arrivare nelle sale questo venerdì, la campagna di marketing per il film da brivido è in pieno svolgimento, che include apparizioni da star alle convention di Comic Con. Durante il fine settimana, il veterano del franchise Jamie Lee Curtis ha fatto un’apparizione tanto attesa al Comic-Con di New York, in cui ha provato una seria emozione per aver interpretato il ruolo di Laurie Strode presumibilmente per l’ultima volta nella sua illustre carriera. Durante una tavola rotonda, Curtis ha toccato emotivamente che, un giorno, il suo personaggio alla fine morirà – e molti irriducibili dell’horror sono ora convinti che un tale evento avrà luogo nel nuovo film.

L’età dell’oro dell’orrore è davvero alle porte?

Immagine tramite A24

Con successi come Grido, Il telefono neroe No mettendo in evidenza il catalogo spettrale di quest’anno, i veterani del genere sono sicuri che la tanto attesa età dell’oro dell’horror sia finalmente alle porte. Senza dubbio, il 2022 è stato un anno eccezionale per il regno dell’horror cinematografico, con un’abbondanza di serie televisive, film, videogiochi e altre varie forme di media di intrattenimento che riempiono il massimo intrigo del genere fino all’orlo assoluto. Combinato con quello di Hulu Hellraiser riavvio in fase di rilascio e Halloween finisce avvicinandosi al suo debutto teatrale, ci sono molti altri contenuti terrificanti di cui innamorarsi completamente. Detto questo, sta diventando sempre più chiaro che l’età dell’oro dell’orrore potrebbe davvero essere alle porte.

Ci vediamo qui domani, Grinch stans, per un’altra spaventosa carrellata dell’orrore.