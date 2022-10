James Gunn rivela quando ha detto a Kevin Feige del ruolo DC

Jesse Grant/Getty Images per Disney.

Ora che James Gunn è stato nominato uno dei boss dei DC Studios della Warner Bros. Discovery, molti si sono chiesti quanto velocemente lo abbia detto al capo della Marvel Kevin Feige e se i due siano amici.

“Non solo amo Kevin, è stata la prima persona a cui l’ho detto dopo aver concluso l’accordo con la DC (@JohnCena era la seconda)”, ha detto Gunn in un post su Twitter.

Non solo amo Kevin, è stata la prima persona a cui l’ho detto dopo aver concluso l’accordo con la DC (@JohnCena è stata la seconda). Contrariamente alla credenza popolare, un dollaro in meno per la Marvel non è un dollaro in più per la DC. DC e Marvel hanno l’obiettivo comune di mantenere viva e viva l’esperienza teatrale! https://t.co/5iiGEWS5Zc — James Gunn (@JamesGunn) 28 ottobre 2022

Gunn ha continuato spiegando che la relazione tra DC Studios e Marvel Studios non è così controversa come si potrebbe pensare, nonostante siano tecnicamente rivali in affari.

“Contrariamente a quanto si crede, un dollaro in meno per la Marvel non è un dollaro in più per la DC. DC e Marvel hanno l’obiettivo comune di mantenere viva e viva l’esperienza del teatro!”

L’idea che una marea in aumento sollevi tutte le navi quando si tratta del successo, o meno, dei film a fumetti, è sicuramente una dinamica interessante su cui riflettere. Ci viene da chiedersi se quel ristorante Burger King situato direttamente di fronte a un McDonald’s non sia tanto uno stratagemma a beneficio di entrambe le aziende, nel grande schema delle cose, quanto lo è per una avere un vantaggio competitivo sull’altra. Supponiamo che per te sia la teoria dei giochi.

Gunn ha raggiunto una pietra miliare nella sua carriera dirigendo il film campione d’incassi Guardiani della Galassia per la Marvel nel 2014. Dopo aver diretto il sequel, è stato temporaneamente licenziato dalla Marvel per vecchi tweet offensivi; barzellette essenzialmente di basso livello fatte di cattivo gusto. Feige è stata la persona che ha dato la notizia a Gunn di essere stato licenziato dalla Marvel, ma è stato per una decisione di un alto livello della House Mouse.

Durante la breve separazione di Gunn dalla Marvel, è stato assunto dalla DC per dirigere La squadra suicida. Tuttavia, Gunn è stato poi riassunto dalla Marvel al timone Guardiani della Galassia Vol. 3 dopo che i membri del cast del franchise hanno presentato una pesante petizione per il ritorno del regista. Tuttavia, dopo la promozione di Gunn alla DC, sembra che sarà un talento esclusivo per quella compagnia una volta che avrà svolto i suoi compiti Guardiani 3 concludere in coincidenza con l’uscita del film nelle sale il 5 maggio 2023.

Con Gunn alla DC e Feige alla Marvel, e la coppia presumibilmente si diverte, tutto ci fa chiedere se un film crossover Marvel/DC non sia poi così inverosimile, dopo tutto.