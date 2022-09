James Gunn Reminiscences nel DVD più importante della sua vita

Frazer Harrison/Getty Images

Prima di portare i Guardiani della Galassia nello spazio e la Suicide Squad nella loro seconda missione, James Gunn è stato responsabile per aver portato Mystery Inc. al live-action per la prima volta grazie alla scrittura delle sceneggiature per il Scooby Doo film dei primi anni 2000. Ora che la stagione spettrale – o Scooby – è di nuovo qui, la gente sta rivisitando questi film davvero leggendari sui social media, il che ha portato Gunn a rivelare un fatto sorprendente sull’uscita casalinga del film del 2002.

In risposta a un utente di Twitter che condivide un nostalgico ritorno al passato per una pubblicità per Scooby DooL’uscita congiunta di VHS/DVD (wow, questo ci riporta indietro), Gunn ha lanciato la bomba che i guadagni di questo solo hanno letteralmente cambiato la sua vita. “I diritti d’autore di quel DVD hanno pagato la mia prima casa”, ha ammesso.

La rivelazione di Gunn è l’ennesima conferma di quanto sia live-action Scooby i film significano per la generazione che è cresciuta con loro, poiché chiaramente quel DVD era un must per ogni bambino amante del mistero che si rispetti nel 2002. Non c’è da meravigliarsi se la Warner Bros. lo ha seguito con un sequel nel 2004 Scooby-Doo: i mostri scatenati, anche se quello non ha fatto abbastanza affari per giustificare un terzo film. Nonostante i piani intriganti di Gunn al riguardo.

Il regista ha anche recentemente rivelato che il taglio originale per il primo film era in realtà classificato R, e poi PG-13, prima che lo studio lo riorganizzasse nella versione adatta alle famiglie che conosciamo. Mentre la gente senza dubbio impazzirebbe per una maturità Scooby Doo film — forse un crossover con Suicide Squad? – è probabile che il suo comunicato stampa a casa non avrebbe portato lo stesso tipo di dollari per Gunn, quindi potrebbe non essere finito con quella casa. Probabilmente ha funzionato per il meglio, allora.