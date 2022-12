James Gunn ammette che ci sono grandi cambiamenti per il DCU mentre i fan piangono di nuovo la morte di Superman

Noi abbiamo un CCUna carrellata di fantascienza carica per te oggi, qualcosa che era inevitabile poiché il più grande rivale della Marvel nella sfera dei supereroi ha colpito la sua più grande crisi da, beh, circa la scorsa settimana. A seguito di una scioccante esposizione sui dettagli di ciò che il nuovo capo James Gunn ha pianificato per il DCU (non più DCEU, ricorda), l’uomo stesso ha risposto alle chiacchiere. Ma ha fatto poco per assicurare alla gente che il favorito dai fan che è appena tornato potrebbe essere sulla buona strada per uscire dalla porta.

Dopo 24 ore tese per i fan della DC, James Gunn reagisce a rapporti scioccanti… ma non chiarisce nulla

tramite Warner Bros.

Sulla scia di un articolo rivelatore di L’Hollywood Reporter riguardo a ciò che sarà il prossimo DCU, il fandom è praticamente imploso mentre si trovavano di fronte a un flusso di notizie che disperatamente non volevano fossero vere. Dopo un lungo periodo di silenzio radiofonico, James Gunn ha finalmente rilasciato una dichiarazione in risposta all’articolo… che fondamentalmente non diceva granché, prometteva solo che, sì, grandi cambiamenti sono in arrivo e, anche se potrebbero esserci problemi iniziali , alla fine dovrebbe funzionare tutto. Gunn sembra subito il cane “va bene così” bloccato in quell’edificio in fiamme.

Ci risiamo… I sostenitori di Henry Cavill salutano ancora una volta Superman

tramite Warner Bros.

In cima a Wonder Woman 3 essendo stato cancellato, l’altra grande cancellazione che apparentemente è stata fatta è L’uomo d’acciaio 2con il futuro di Henry Cavill come ultimo figlio di Krypton ancora una volta messo in dubbio… Adamo nerola scena post-crediti. Sfortunatamente, i commenti cauti di Gunn hanno fatto ben poco per assicurare agli irriducibili di Superman che non stanno per sopportare che il loro eroe preferito scompaia nella Zona Fantasma dopo averlo appena riportato indietro.

Anche se Jason Momoa scambia Aquaman con Lobo non è poi così loco

tramite Warner Bros.

D’altra parte, non sono tutte cattive notizie sul fronte della DCU dato che un selvaggio rejig su cui Gunn sta apparentemente lavorando sta dando il meglio Aquaman franchising the boot ma consegnando a Jason Momoa un personaggio diverso con cui giocare. Vale a dire, Lobo, l’antieroe cosmico preferito dal culto. E, sai una cosa, i fan non sono davvero arrabbiati con questo. Momoa è l’immagine sputata dell’Uomo Principale e si pensava che sarebbe stato più adatto a quel ruolo quando è stato scelto per la prima volta come Arthur Curry. Potrebbe essere questo ciò di cui Momoa era così entusiasta di recente?

Congratulazioni, Cameron… Avatar 2 ha vinto un premio prima ancora che sia uscito

tramite 20th Century Studios

Uscendo dall’universo DC per un momento, mentre aspettiamo e vediamo come Avatar: La via dell’acqua se la caverà con il pubblico generale e al botteghino, almeno il tanto atteso sequel subacqueo ha già una vittoria alle spalle. Il film si è guadagnato un primo premio grazie alle recensioni per lo più positive che l’ultima opera magnum di James Cameron ha ricevuto, il che fa ben sperare per il suo imminente arrivo nelle sale solo la prossima settimana. Ricorda, puoi tornare su Pandora dal 16 dicembre.

Tornate qui questo venerdì, devoti DC e Avatar appassionati, per saperne di più sulle ultime notizie di fantascienza.