Isabelle Fuhrmann è già stata interrogata sul ritorno di “Orphan 3”.

Immagine tramite Warner Bros.

Il lungo dormiente Orfano il franchise è tornato di recente dopo più di un decennio Orfano: prima uccisione. Il film prequel di Orfano ha ricevuto recensioni migliori rispetto al suo predecessore, girerà su Paramount Plus e il suo attore Esther è in cerca di più.

In un nuovo report pubblicato oggi da MovieWeb, Isabelle Fuhrmann parla di com’era tornare da bambina che non è chi sembra essere. Fuhrmann dice che le opzioni sono aperte e, se dovesse succedere qualcosa, spera che non ci vorrà tanto tempo per essere realizzata alla fine.

“Mi è già stato chiesto di Orphan 3 dal team, quindi forse sento che questa volta non aspetteremo 13 anni”.

Più avanti nell’articolo, Fuhrmann, che ora ha 25 anni, dice di aver imparato dove portare il personaggio nel nuovo progetto guardando il suo corpo raddoppiarsi. Dice che le altre due voci l’hanno aiutata a dare una performance più stratificata e che ha fatto molta strada da quando era la prima volta nel franchise a 10 anni, aggiungendo che il regista William Brent Bell ha idee per realizzare la serie una trilogia. In sostanza, ci sono molti anni mancanti nella vita di Esther, e lui vuole vederla come più spietata in un’altra produzione.

“C’è molto in quel personaggio, e penso che nelle storie future, probabilmente diventerà di nuovo un po’ più fredda”.

Orfano: prima uccisione nel cast anche Julia Stiles, Kennedy Irwin, Rossif Sutherland, Matthew Finian, Hiro Kanagawa, Jade Michael e Samantha Wakes nel ruolo della dottoressa Sager. È l’ottavo film di Bell in assoluto e uscirà anche su servizi digitali e sale selezionate. I prossimi progetti di Fuhrmann, che ora sono in post-produzione ma senza date di uscita prestabilite, lo sono Sheroese Unità 234.