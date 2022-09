Internet ti ama e anche noi

Yuichi Yamazaki/Getty Images.

C’è solo un attore a Hollywood la cui reputazione di star d’azione tosta è eguagliata in egual misura dal suo track record di essere un uomo di buon cuore a tutto tondo: Keanu Reeves. Ecco perché le persone su Internet hanno festeggiato calorosamente il 58° compleanno di Reeves venerdì.

In un augurio di buon compleanno di un fan, Reeves è stato celebrato per averci regalato “film di successo uno dopo l’altro” come il Matrice film e il John Stoppino franchising, per citarne solo un paio.