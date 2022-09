“Indiana Jones 5” svela nuovi costumi e concept art al D23 Expo

Immagine tramite Lucasfilm

Ormai, i fan di Steven Spielberg indiana Jones stanno praticamente tremando di eccitazione per qualsiasi notizia o sviluppo che coinvolga la quinta puntata del franchise.

Dopotutto, il sequel è in fase di sviluppo da un po’ di tempo e la troupe è stata piuttosto a bocca aperta su tutti i dettagli, tanto meno teaser che alimentano l’hype. Ma ora, con il film dietro l’angolo con la data di anteprima del 30 giugno 2023, la casa dei topi potrebbe finalmente essere pronta a svelare di più.

Domani c’è il D23 Expo e ci aspettiamo di vedere più di Indy lì. Mentre aspettiamo, però, ecco una prima occhiata ad alcuni dei costumi dei personaggi del seguito guidato da James Mangold. Ci sono anche diversi concept art che svelano l’aspetto che puoi aspettarti dal film, mostrando un vecchio Harrison Ford che corre per questo in uno di quei vecchi risciò automobilistici.

È strano pensare che abbiamo aspettato la parte migliore di un decennio per il prossimo indiana Jones film a venire. La Disney aveva originariamente annunciato che una quinta voce era in lavorazione nel 2015 e la società ha persino annunciato una data di uscita di luglio 2019 un anno dopo. Ma con Spielberg impegnato in altri progetti e il Covid-19 che colpisce duramente il settore, l’ancora senza titolo indiana Jones il sequel è stato ritardato più volte.

Fortunatamente, la troupe ha annunciato che le riprese si sono concluse a febbraio di quest’anno, quindi anche se la post-produzione richiederà un anno intero, saranno comunque in grado di rispettare la scadenza del 30 giugno.

Tutto ciò che resta ora è che il pubblico possa vedere di più del film. Con un po’ di fortuna dalla nostra parte, come il buon dottore in una qualsiasi delle sue avventure, la Disney rilascerà domani un teaser trailer.