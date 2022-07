In qualche modo, Sony crede che “Venom 2” debba ringraziare per “Top Gun: Maverick”

Con una mossa davvero sconcertante, Sony Pictures lo ha affermato Venom: Che ci sia carneficina camminava così Top Gun: Maverick potrebbe correre, perché ovviamente.

Non c’è niente come attaccarsi parassitariamente al successo degli altri e il co-presidente della Sony Pictures Sanford Panitch ha deciso che Veleno 2con Woody Harrelson con una parrucca rosso acceso e poi trasformata in un uomo di gelatina rossa, è in parte per ringraziare per il successo di Tom Cruise, il tanto atteso sequel di Top Gun.

In un discorso a Avvoltoio (la pubblicazione, non il Uomo Ragno villain) sul ritorno dei film nei cinema in un mondo post-pandemico, Panitch ha parlato del processo iniziale di riportare le persone nei cinema. Alzando notevolmente la decisione della sua azienda di mettere Veleno, Acchiappafantasmi: Aldilàe Spider-Man: No Strada di casa nei cinema l’anno scorso, ha parlato di come crede che questo costituisca un precedente.

“Quando abbiamo iniziato a distribuire i film lo scorso ottobre, non c’erano davvero altri grandi film. Tutti avevano spinto i loro grandi film a quest’anno, a quest’estate. Abbiamo fatto una grossa scommessa Veleno nei teatri. Poi abbiamo raddoppiato con Acchiappa fantasmi. Quindi la nostra scommessa più grande è stata quando ogni altro palo della tenda era fuggito, con cui abbiamo triplicato Uomo Ragno — il nostro pezzo più grande e importante di PI.”

Forse anche più divertente della sua prossima affermazione è credere a quella messa Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa era in alcun modo un rischio. Uno dei più grandi franchise cinematografici al mondo con forse l’eroe più famoso al mondo. Tuttavia, tutto ciò impallidisce rispetto all’idea che Veleno era “seminare” per Top Gun successo.

«In un modo strano, direi Top Gun trae vantaggio dal fatto che prendiamo il nostro colpo. Veleno è l’inizio di quella storia che permette Top Gun per fare il tipo di affari che ha fatto. Queste cose non accadono dall’oggi al domani. È una semina”.

Veleno 2 è stato davvero un successo al botteghino, incassando $ 500 milioni da un budget stimato di $ 200 milioni (budget per le riprese di $ 110 milioni, il doppio di quello per il marketing). Top Gun: Mavericknel frattempo, ha incassato 1,2 miliardi di dollari al botteghino, posizionandosi comodamente in vantaggio e probabilmente nemmeno nella stessa galassia.