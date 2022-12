In pieno giorno: recensione del caso Narvarte

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Uno sguardo inquietante sui confini cancellati tra criminali, funzionari pubblici e un sistema giudiziario immaginario in cui i giornalisti stanno al loro posto per ritenere i responsabili.

Esaminiamo il film documentario sul vero crimine di Netflix In Broad Daylight: The Narvarte Case, che è stato rilasciato l’8 dicembre 2022.

Il vero documentario sul crimine di Netflix, In pieno giorno: Il Narvarte, racconta la sanguinosa, tragica e sbalorditiva storia vera degli omicidi di cinque persone e degli investigatori che indagano sulla loro morte. Diretto da Alberto Saúl Arnaut Estrada, il film esamina l’indagine apertamente corrotta sugli omicidi che ha sempre deviato intenzionalmente dalla verità. Questo è un compagno perfetto per il vero documentario sul crimine di Netflix Rete privata: chi ha ucciso Manuel Buendia?, un film che ha mostrato l’importanza della cronaca giornalistica e della guerra all’integrità dei giornalisti che copre storie come Narvarte. Copreva crimini come questo che sono costati la vita ai giornalisti.

La storia qui copre gli omicidi del giornalista del 2015 Ruben Espinosa, un acclamato fotografo che ha sfidato la verità al potere. Allora hai un modello maschile Miglio Martinoun operaio, Alessandra Negreteattivista politico Nadia Verae cosmetologo Yesenia Quiroz. Gli orribili omicidi sono avvenuti nella città messicana chiamata Narvarte, che come suggerisce il titolo, è avvenuto in pieno giorno. Qual è la connessione? Perché stavano insieme? Tutti e cinque sono stati trovati assassinati in un appartamento e sembrava che ci fossero funzionari di alto rango a Veracruz. E in questa città, molti ritengono che i politici riferiscano di essere colpevoli quanto i truffatori. Ecco, sembra essere vero.

Il film di Estrada è coraggioso, considerando la guerra ai giornalisti in Messico. Il cinema, in particolare il genere documentaristico, è un’estensione del dilemma etico, che consiste nel riportare la verità, non importa dove porti. E avviso spoiler, il caso non ha conclusioni o risposte ufficiali. Questo fa In pieno giorno: Il Narvarte ascoltare film come Il giuramento o Picnic a Hanging Rock. Non fraintendetemi, sono film molto diversi, ma a volte le storie non hanno un lieto fine, e questo è il mondo in cui viviamo. (Collider ha una buona lista di documentari sul crimine irrisolto).

Denunciare le atrocità dei funzionari del governo messicano come criminali altrettanto colpevoli di quelli per strada non è una novità per Estrada. Dai il suo straordinario sguardo al suo Armati fino ai denti, uno sguardo rivelatore dietro le quinte dei governi influenzati dai militari. Il governo messicano ha annunciato la morte di due sicari. Secondo quanto riferito, quei criminali erano “armati fino ai denti”, ma in seguito hanno rivelato di essere studenti d’onore e ne è seguito l’insabbiamento. Estrada non sta scoprendo la verità ma inquadrandola per il pubblico. Il suo ultimo è altrettanto senza paura perché potrebbe toccare un nervo scoperto che molti non oserebbero avvicinarsi.

La storia dietro In pieno giorno: il caso Narvarte è ancora più inquietante a causa della natura irrisolta, ma non è così semplice. Il filo conduttore sono le prove e le affermazioni degli intervistati secondo cui le persone in ufficio stanno premendo il grilletto. Stanno confondendo in modo orribile il confine tra criminali e dipendenti pubblici pagati per servire il popolo. Ancora più importante, questa è la storia di un paese con un sistema giudiziario immaginario, in cui i giornalisti tentano di stare al loro posto, consapevoli del pericolo che li attende.

