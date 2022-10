Iliza Shlesinger: recensione di Hot Forever

Caricamento dati JustWatch…

Shlesinger continua a dimostrare di essere una delle migliori cabarettiste del gioco con un altro brillante speciale.

Lo speciale comico Netflix Iliza Shlesinger: Hot Forever uscirà martedì 11 ottobre 2022. Dai un’occhiata alla nostra recensione.

Quindi, come potresti aver capito nelle mie recenti recensioni, ho deciso di iniziare ad aggiungere un ulteriore livello alla mia recensione condividendo i miei pensieri sull’apertura e sul palco. Quindi vediamo l’inizio speciale con Shlesinger, con un font “Now That’s What I Call Music”, che ottiene un dieci su dieci. Ciò segue con lei che sale sul palco. Sul palco, in qualche modo semplicistico, un microfono e un paio di tende erano drappeggiati dietro di lei. A volte è meglio semplice, e mi piace.

Shlesinger inizia con alcune battute sulla pandemia, ma lo fa alla luce di prendere in giro i ballerini di TikTok. Successivamente, Shelsinger ha dato alcuni consigli agli uomini delle generazioni più giovani (sotto i 30 anni) sugli appuntamenti e sul sesso. Non mentirò, tutta questa parte inizia la corsa speciale con un lavoro incredibile da parte di Iliza Shlesinger con la narrazione, il movimento del corpo e le espressioni facciali.

Sai, parlo di come i comici prendono posizione su certe cose e di come alcuni di loro hanno superato quel limite. Tuttavia, Shlesinger non predica ma insegna mentre è in modalità narrativa o scherza. Non è timida nel condividere i suoi pensieri su certe cose, ma non sono questioni politiche ma cose che dovrebbero essere tagliate e asciutte. Per me, questo è ciò che si è distinto nel suo tracciare la linea del parlare di argomenti specifici che altri comici tentano di affrontare.

All’inizio, Shlesinger ha detto che era il suo sesto speciale per Netflix, e c’è un motivo per cui continuano a tornare da lei per saperne di più. Shlesinger sa come fare questo ballo in modi che la maggior parte dei comici non sa. Sì, le sue battute sono divertenti, ma la sua narrazione è di livello superiore. Inoltre, nessuno lavora bene sul palco come lei. Che si tratti delle battute sui balli di TikTok in cui li ha ballati lei stessa o delle espressioni facciali o degli accenti, può fare tutto.

Complessivamente, Iliza Shlesinger: Caldo per sempre continua a dimostrare che Shlesinger è uno dei migliori cabarettisti del pianeta. La sua capacità di catturare la tua attenzione dall’inizio alla fine non è seconda a nessuno. Non vuoi perderti questo.

