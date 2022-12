Il veicolo da Oscar di Brendan Fraser “The Whale” ha un’apertura da record

Brendan FraserI fan di continuano a mostrare il loro incrollabile sostegno all’attore realizzando il suo nuovo film La balena la più grande apertura per un progetto a tiratura limitata nel 2022. Il film racconta la storia di un insegnante sovrappeso di nome Charlie che cerca di riconquistare una relazione con sua figlia adolescente, interpretata da Cose più strane l’attrice Sadie Sink – dopo aver vissuto una vita isolata.

Secondo Scadenza, La balenaL’apertura limitata di ha generato circa $ 360.000. Il dramma è stato distribuito solo in sei sale tra New York e Los Angeles. Durante la sua giornata di apertura il 9 dicembre, La balena ha incassato $ 159.000, mentre sabato è stato riferito che il film ha incassato oltre $ 111.000 di vendite. L’11 dicembre, La balena incassato $ 89.000.

La pubblicazione ha anche riferito che questa proiezione ha battuto il precedente detentore del titolo, Tutto ovunque tutto in una volta, che è stato rilasciato a marzo. A parte il successo di Fraser, La balenaAnche il regista di Darren Aronofsky ha fatto la storia facendo di questa sua seconda più grande apertura per un film a tiratura limitata. Il suo primo, Cigno neroha guadagnato oltre $ 1 milione durante il suo weekend di apertura nel 2010.

Questa non è la prima volta che i fan mostrano il loro amore per Fraser. Proprio di recente, il 54enne ha rivelato durante un’intervista con Settimanale di intrattenimento che molti fanno il tifo per lui per riprendere il ruolo di Rick O’Connell in La mummia franchising. Fraser ha recitato in tre dei film del franchise prima di prendersi una pausa dalla recitazione nel 2008. La mummia il franchising genererebbe oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

Gli Universal Studios alla fine hanno riavviato il franchise nel 2017, con Tom Cruise. Sebbene La mummia il riavvio ha funzionato abbastanza bene al botteghino, i fan sono rimasti fedeli a Fraser e al suo lavoro. Fraser ha ammesso che, sebbene non abbia ancora ricevuto notizie La mummia 4è ancora fiducioso che possa essere realizzato.

Nel frattempo, per coloro che non vedono l’ora di vedere il nuovo lavoro di Fraser, dai un’occhiata La balena, ora proiettato in proiezioni limitate.