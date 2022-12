Il tuo Natale o il mio? revisione

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Il tuo Natale o il mio? è una delle più grandi sorprese delle festività natalizie, in quanto è il perfetto piccolo film di Natale.

Rivediamo il film Prime Video Your Christmas or Mine? che non contiene spoiler.

Sta cominciando ad assomigliare molto Natale, ogni piattaforma di streaming in cui andiamo (a). Senti, ho cercato di essere pungente, ma non ha funzionato, ma puoi leggerlo. Detto ciò, Primo video ci sta facendo entrare nello spirito natalizio pubblicando il loro nuovo film, Il tuo Natale o il mio? Il film è migliore dei miei giochi di parole? Immergiamoci.

Il film inizia con l’incontro con Hayley (Cora Kirk) e Giacomo (Asa Butterfield) diretti alla stazione dei treni per recarsi alle rispettive riunioni di Natale in famiglia. Il giovane amore da cucciolo tra i due fa loro desiderare di trascorrere questa vacanza insieme, ma a entrambi i genitori non piacerebbe. Mentre tenta di salire sul treno, James si rende conto che dovrebbe andare con Hayley per Natale. Poi Hayley realizza la stessa cosa mentre è sul treno, Hayley ha la stessa idea. Quindi si scambiano i treni senza che l’altro lo sappia.

Dopo una conversazione telefonica, Hayley e James si rendono conto di essere arrivati ​​a casa della famiglia dell’altro per le vacanze. Si dicono l’un l’altro di mantenere segreta la loro relazione. Poco dopo, annunciano a ogni famiglia che sono in ritardo a causa del treno. Successivamente, iniziano a conoscere la famiglia del loro altro significativo. La famiglia di Hayley è un po’ sfacciata e chiassosa, mentre la famiglia di Jame è un po’ più riservata perché scopriamo che suo padre è un Lord.

Non mi aspettavo molto da questo film, poiché la premessa e il trailer sembravano eccessivamente sdolcinati. Tuttavia, il film era scadente al 100% ed era il mio tipo di formaggio. Tuttavia, è una storia piuttosto carina che è una versione leggermente rinfrescante di una commedia romantica natalizia. La storia è semplice ma piena di alcuni strati che ti invogliano a investire nei nostri personaggi. La scrittura è davvero eccezionale qui perché ci sono diversi colpi di scena che NON ho visto arrivare.

Se questa è la tua introduzione ad Asa Butterfield, ti consiglio vivamente di dare un’occhiata al suo incredibile lavoro come Otis nella serie Netflix Educazione sessuale. Avendo familiarità con il lavoro di Butterfield, ero entusiasta di vederlo nel film. Butterfield porta il suo fascino, ma ciò che spicca è quando scopriamo una svolta specifica, l’interruttore viene girato e ha una scena che mostra parte di quell’incredibile gamma che abbiamo visto da lui in poi Educazione sessuale. Butterfield ha davanti a sé un brillante futuro.

Detto questo, la controparte di Butterfield, Cora Kirk, che interpretava Hayley, mi ha rubato il cuore durante questo film. Essendo così la mia introduzione al suo lavoro, sono rimasto piuttosto sbalordito dalla sua capacità di avere così tanto sperma infuso nel suo lavoro che ha reso Hayley facile da amare. Non puoi fare a meno di amare il resto del cast dell’ensemble. Ognuno gioca un ruolo nel rendere questo film piuttosto divertente.

Nel complesso, come ho detto prima, ci sono momenti in cui il formaggio non va bene nei film, ma Il tuo Natale o il mio? è il formaggio a fette perfette che ho amato parecchio. Quando stai navigando per un film di Natale da guardare durante le festività natalizie, assicurati che questo film sia aggiunto a quell’elenco.

Cosa ne pensi del film di Prime Video Il tuo Natale o il mio? Commenta qui sotto.

Altre Storie

Dai un’occhiata al nostro strumento di scoperta online su dove guardare programmi e film