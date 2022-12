Il trailer di Blood Origin mette in mostra un volto familiare mentre HBO condivide una sbirciatina tesa su “The Last of Us”

The Witcher: L’origine del sangue è quasi alle porte come secondo spin-off nella scaletta di opere di Netflix associate al mondo immaginario di Andrzej Sapkowski, ma i fan non sanno se essere entusiasti delle prospettive di un personaggio di ritorno o semplicemente ignorare del tutto lo spettacolo dopo Henry Cavill-Liam Hemsworth debacle.

Nel frattempo, HBO ha anche colto l’occasione per svelare un nuovo trailer integrale di L’ultimo di noi al CCXP del Brasile. In esso, Pedro Pascal e Bella Ramsey si fondono nei ruoli di Joel ed Ellie e attraversano un mondo post-apocalittico in cui l’umanità è sull’orlo dell’estinzione. Dai un’occhiata a tutto questo e altro nella carrellata odierna di notizie fantasy speculative.

Qui è dove hai visto le ultime aggiunte a Gli anelli del potere lanciato prima

Immagine tramite Prime Video

Il Signore degli Anelli su Prime Video ha lanciato una notizia esplosiva sui fan questa settimana annunciando sette nuove aggiunte al cast, una delle quali sostituirà Joseph Mawle nei panni di Adar. Ci sono molti volti familiari nel roster, ma se hai difficoltà a dare il nome di un personaggio a tutti i loro volti, ti abbiamo coperto. Gli anelli del potere sta sicuramente espandendo la sua portata e sta diventando ancora più ambizioso per la sua seconda stagione, se si può dire di uno spettacolo che è già costato ad Amazon oltre $ 1 miliardo. Ma sarà sufficiente per mitigare le preoccupazioni dei fan dopo un debutto mediocre?

The Witcher: L’origine del sangue riporta un personaggio inaspettato dallo spettacolo principale

Immagine tramite Netflix

Dopo mesi di voci secondo cui Jaskier di Joey Batey avrebbe ripreso il suo ruolo Origine del sangue, il trailer dello show lo ha finalmente confermato oggi mostrando il bardo in azione. Non è ancora chiaro come il prequel intenda incorporare Jaskier in una storia che si svolge più di mille anni prima della sua nascita, ma siamo pronti a scommettere che servirà come la cosiddetta narrativa onnisciente che racconta gli eventi della storia. ad un pubblico.

Anche con l’inclusione di Jaskier, i fan potrebbero trovare un po’ difficile fare il tifo Origine del sangue ora che sono scoraggiati dalla notizia della partenza di Henry Cavill nella terza stagione. L’adattamento di Netflix sopravviverà a questa assurda transizione? Solo il tempo lo dirà.

L’ultimo di noi il trailer evidenzia la relazione tesa tra Joel ed Ellie

Immagine via HBO

Joel ed Ellie potrebbero essere uno dei duetti più sani nella storia dell’intrattenimento, ma la coppia non ha iniziato il suo viaggio in quel modo. L’ultimo trailer integrale per HBO L’ultimo di noi cerca di sottolinearlo sul serio, rivelando che i due non andranno molto d’accordo quando intraprenderanno il loro viaggio attraverso il deserto apocalittico che ora sono gli Stati Uniti. C’è anche una canzone che accompagna l’anteprima che i fan dei videogiochi riconosceranno troppo bene, anche se potrebbero non apprezzare ciò che implica per la storia e la sua destinazione finale.