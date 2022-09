Il trailer di “Aftersun” di A24 anticipa travolgenti debutti davanti e dietro la telecamera

X

Proprio come l’industria che aiuta a guidare, A24 ha avuto un anno straordinariamente eccezionale nel 2022, garantendoci cose del calibro di Tutto Ovunque Tutto In Una Volta, Corpi Corpi Corpie le prime due voci della nuova entusiasmante trilogia horror di Ti West sotto forma di X e Perla. Più e più volte, lo studio ha dimostrato la sua capacità di tirare fuori il meglio da tutti i gradini del settore, e ha più che ottenuto i suoi debiti.

Ma con tutto il potere delle star che inonda i loro recenti successi, si potrebbe dimenticare che A24 è altrettanto capace, se non di più, di far funzionare i nomi più piccoli in grande stile, il che sembra essere esattamente quello che sta succedendo con Dopo sole, il toccante e trionfante debutto sia della scrittrice-regista Charlotte Wells che dell’attrice protagonista Francesca Corio. Avendo già fatto la sua corsa al Festival di Cannes quest’anno, è giunto il momento che il trailer si faccia strada agli occhi del pubblico.

La memoria brucia. Guarda il trailer ufficiale di AFTERSUN, il film d’esordio straordinario e profondamente toccante della regista Charlotte Wells. Con Paul Mescal e Frankie Corio — solo nelle sale il 21 ottobre pic.twitter.com/9WgNPKVlMb — A24 (@A24) 27 settembre 2022

Con Corio al fianco di Paul Mescal (Creature di Dio), il film segue Sophie (Corio), una giovane donna che si ritrova a ricordare una vacanza che una volta aveva fatto con suo padre (Mescal) in Turchia quando era una bambina, e inizia a chiedersi se i ricordi di suo padre si stanno allineando con la realtà. Già con il plauso universale della critica, oltre a un premio della giuria di Cannes, Dopo sole sembra inaugurare Wells e Corio come giganti emergenti nel mondo del cinema.

Dopo sole uscirà nelle sale americane il 21 ottobre.