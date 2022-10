Il sequel di un horror da record da record crea un nuovo culto su Disney Plus

tramite Rapi Films

Grazie all’inarrestabile desiderio di Mouse House di recuperare quanto più umanamente possibile il settore dell’intrattenimento, Disney Plus ha visto la sua libreria rafforzata con un numero enorme di titoli che normalmente non assoceresti alla società per famiglie, e possiamo ora aggiungi Gli schiavi di Satana 2: Comunione a quella lista.

Ad essere onesti, il primo capitolo ha intaccato notevolmente le classifiche di spettatori del servizio di streaming all’inizio dell’estate e il seguito ha avuto grandi scarpe in cui intervenire. Dopotutto, Gli schiavi di Satana ha venduto più biglietti di qualsiasi altro film indonesiano uscito nel 2017, prima di raggiungere la vetta del botteghino di Hong Kong e diventare l’horror locale con il maggior incasso mai realizzato.

tramite Rapi Films

Facendo un passo avanti, però, comunione ha stabilito un nuovo record per il giorno di apertura con i guadagni più alti nel mercato indonesiano ed è finito come il secondo più grande successo nazionale del 2022. Le spaventose uscite del secondo anno sono notoriamente difficili da decifrare, ma avendolo già fatto nei multiplex e con la critica, Gli schiavi di Satana 2 ha ora puntato alla conquista della sfera on-demand.

Secondo FlixPatrol, il refrigeratore soprannaturale dello scrittore e regista Joko Anwar è esploso in popolarità su D+, ed è persino entrato nella Top 25 mondiale. Questa volta, i sopravvissuti all’apertura si sono trasferiti dalla loro dimora rurale in un condominio, ma anche quello non riesce a tenere a bada entità demoniache e imbrogli ultraterreni.

Disney Plus non è normalmente lo streamer che ti aspetteresti di essere invaso dal terrificante, ma Gli schiavi di Satana 2: Comunione continua a essere all’altezza del suo illustre predecessore in più di un modo.