Il sequel di “Constantine” con Keanu Reeves va avanti

Immagine tramite Warner Bros

Finalmente, dopo più di 15 anni, stiamo ottenendo un seguito Costantino con Keanu Reeves.

Reeves ha interpretato il ruolo del detective stregone John Constantine nel film del 2005 e, secondo Deadline, stiamo ottenendo un altro round. Francis Lawrence, il regista del film originale, tornerà. Interessante l’originale Costantino è stato il suo primo film, ma da allora ha diretto Sono leggendatutto di I giochi della fame sequel, passero rosso, ed è impostato per adattare il videogioco Bioshock per Netflix.

Il sequel sarà scritto da Akiva Goldsman, che ha scritto Una mente brillante, Star Trek: Picarde Sono leggenda. La società di produzione di JJ Abrams, Bad Robot, produrrà il film insieme alla società di produzione di Goldsman, la Weed Road Pictures. Oltre a Reeves, il film originale era interpretato da Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Djimon Hounsou e Peter Stormare nei panni di Lucifer Morningstar. Non è chiaro se qualcuno di questi attori tornerà per il sequel, che ⏤ al momento della stesura di questo articolo ⏤ senza titolo.

È in qualche modo interessante che il film non abbia avuto un seguito prima, come l’originale Costantino ha raddoppiato il budget, incassando $ 230 milioni al botteghino con un budget vicino a $ 100 milioni. È anche uno dei film più popolari tra i fan della DC nonostante abbia 17 anni. Lo stesso Keanu Reeves aveva problemi a trovare persone per girare il film nel dicembre del 2021, quindi ovviamente è riuscito finalmente ad avere un po’ di fortuna in quell’area.

Il film originale era un ampio adattamento della DC Hellblazer, il principale fumetto di Costantino. John Constantine è uno dei personaggi più oscuri della DC anche se abbiamo ottenuto molteplici adattamenti del personaggio. In CW mostra come Freccia e Legends of Tomorrow della DC, è stato interpretato da Matt Ryan, che ha continuato a riprendere il suo ruolo nelle versioni animate del personaggio. Più recentemente in Netflix L’uomo di sabbiauna versione femminile del personaggio di nome Johanna Constantine è stata interpretata da Jenna Coleman.

Lo stesso Reeves è incentrato sui sequel in questi giorni, con Bill e Ted affrontano la musica in uscita nel 2020, Matrix Resurrections in uscita nel 2021 e John Wick 4 previsto per l’uscita nel 2023. Non si sa quando uscirà il film, ma abbiamo aspettato abbastanza a lungo per un Costantino seguito, quindi possiamo tranquillamente aspettare ancora un po’.