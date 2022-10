Il semplice suggerimento di un James Bond della Generazione Z fa venire i brividi

tramite Eon Productions

Essendo un franchise che è esistito in prima linea nella cultura popolare per 60 anni, e senza dubbio continuerà a farlo nel prossimo futuro, James Bond è sempre stata costretta a stare al passo con i tempi per rimanere rilevante.

La lunga serie di spionaggio difficilmente incasserebbe centinaia di milioni di dollari al botteghino su base regolare se 007 operasse ancora con la mentalità di Sean Connery che era normale negli anni ’60, ma non volerebbe esattamente quando sorretto e visto attraverso una lente moderna.

Sappiamo che la ricerca del casting per il prossimo agente segreto in smoking inizierà all’inizio del prossimo anno e che EON Productions sta cercando un attore sulla trentina per ricoprire l’ambito ruolo per almeno un decennio, se non di più. Anche se un James Bond della Gen Z è stato escluso dato che il termine si applica generalmente ai nati dopo il 1997, ciò non ha impedito un brivido lungo le spine dei puristi.

Una parte di me: “Grazie al Signore!!” Un’altra parte di me: “… beh, duh. Mostrami un uomo della Gen Z che è virile come dovrebbe essere James Bond, e ti mostrerò un bugiardo dalla faccia audace”. pic.twitter.com/0cri4aQs2C — The Shadow Loaf Knows (@LoafKnows) 3 ottobre 2022