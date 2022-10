Il sedere sospettosamente piatto di Mario di Chris Pratt trova supporto da un improbabile alleato

Immagine tramite Nintendo/Universal Pictures

Mario sta ricevendo un cenno da una fonte improbabile in termini di design del suo posteriore ricevendo alcune critiche in arrivo Il film di Super Mario Bros.

Nel caso in cui non fossi coinvolto nella cosiddetta controversia, i fan sono rimasti sorpresi dal sedere di Mario simile a quello di Hank Hill. Non è proprio il tipo di corpo che ci si potrebbe aspettare da un idraulico sovrappeso con un debole per il suo salto sovrumano dopo che il primo poster del film è stato svelato all’inizio di questa settimana.

Apparentemente questo non solo ha ispirato la creazione di un account Twitter dedicato esclusivamente a scatti glamour della densa torta fittizia di Mario da vari media diversi dal film, ma anche la mascotte dei videogiochi Sonic the Hedgehog ha rimarcato la situazione tramite il suo account Twitter ufficiale:

“Design controverso della parte inferiore del corpo? Non riesco a relazionarmi.

Design controverso della parte inferiore del corpo? Impossibile relazionarsi. — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) 7 ottobre 2022

Il conto per il Sonic il riccio il film e il suo sequel stavano facendo un cenno consapevole al fatto che il design originale di Blue Blur nel film era notoriamente poco attraente per molti quando il primo trailer è uscito nel 2019. Il contraccolpo è stato così forte che la petizione dei fan alla fine ha portato al regista Jeff Fowler ha ridisegnato il personaggio per l’intero film, anche se i nostri nipoti probabilmente non ci crederanno quando glielo diciamo. Ciò ha causato il posticipo del film a una data di uscita nelle sale del 2020, un paio di mesi prima che la pandemia di COVID-19 lasciasse il segno nel mondo.

Fortunatamente, tutto ha funzionato alla fine per Sonic, poiché il primo film è diventato uno degli ultimi successi al botteghino che ha catturato l’attenzione del mondo prima del blocco ispirato alla pandemia che ha messo in pausa l’industria cinematografica per più di un anno. Il film e il suo seguito, quest’anno Sonic il Riccio 2sono ora considerati due dei migliori adattamenti di videogiochi mai realizzati.

Il consenso finora è che il design di Mario, a parte il suo sedere, non è affatto rabbrividente come Ugly Sonic, il soprannome per il design abbandonato di Sonic che è stato parodiato nel Chip n’Dale: Rescue Rangers film all’inizio di quest’anno.

No, ciò con cui i fan sono veramente in disaccordo è la voce di Mario, interpretata da Chris Pratt nel film. Anche se un accento italiano esagerato e stereotipato potrebbe non aver funzionato bene per un lungometraggio, Pratt ha scelto di andare troppo oltre all’estremità opposta dello spettro semplicemente suonando come se stesso nel teaser iniziale del film, che ha fatto infuriare molti fan.