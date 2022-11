Il sanguinoso remake di un classico horror scarica Buckets of Blood nelle classifiche di streaming

tramite Fox Searchlight

Una volta deciso che ogni singolo film horror degno di nota che fosse mai esistito sarebbe stato rifatto in una fase o nell’altra nei primi anni 2000, era inevitabile che il catalogo di Wes Craven fosse vicino alla cima della lista. Abbastanza sicuro, il 2006 ha portato una svolta nuova di zecca Le colline hanno gli occhima i livelli di sangue da far venire l’acquolina in bocca non compensavano un ricostruito altrimenti inferiore.

La storia è più o meno la stessa seconda volta, con una famiglia che si trova nei guai quando il loro viaggio attraverso il paese in un camper finisce con loro che vengono braccati e uccisi da una robusta banda di mutanti cannibali. Il co-sceneggiatore e regista Alexandre Aja è stata la nuova novità dell’horror europeo dopo essere scoppiata con lo schizzinoso Alta tensionee il regista si è goduto il lusso di avere un budget hollywoodiano a sua disposizione per aumentare lo spargimento di sangue di un volume quasi preoccupante.

Le recensioni sono state contrastanti su tutta la linea, con quelle lodi e panoramiche Le colline hanno gli occhi entrambi fanno riferimento alla violenza incrollabile come un punto culminante o un punto basso, sottolineando la natura divisiva del film. Tuttavia, è pieno fino all’orlo di budella, goop e urla gutturali, che si sono dimostrate più che sufficienti per agganciare gli abbonati in streaming.

Secondo FlixPatrol, il feroce remake ha scaricato secchiate di sangue e miglia di viscere nelle classifiche di Rakuten questa settimana, con il blues post-Halloween che ha assicurato che il pubblico di casa stia ancora assecondando la sua propensione per il nodoso, anche dopo che Mariah Carey è stata scongelata per il suo periodo annuale sotto i riflettori.