Il Rumor Mill si scalda dopo che Taron Egerton ha confermato i colloqui Marvel

Con oltre 30 progetti cinematografici e televisivi attualmente in varie fasi di sviluppo, i Marvel Studios terranno senza dubbio molti incontri con molti attori di cui il pubblico non viene mai a conoscenza.

Detto ciò, Taron EgertonLe ripetute affermazioni di lui che gli piacerebbe essere coinvolto nel franchise, per non parlare della sua apertura all’idea di diventare il successore di Hugh Jackman come Wolverine, hanno mandato le voci in uno stato di overdrive dopo che il Kingsman e Uomo razzo star ha confermato di aver tenuto colloqui con l’abito di Kevin Feige.

Sebbene i due filoni siano certamente disconnessi, Egerton ha dato seguito alla sua conferma di aver parlato con i poteri forti dicendo che “Sarei eccitato ma sarei anche preoccupato, perché Hugh è così associato al ruolo … Se [Wolverine] viene in giro, [I hope] mi daranno una possibilità”.

Naturalmente, questo è stato tutto ciò che è servito perché i social media entrassero in uno stato di quasi collasso, con il fandom del MCU che speculava sul fatto che Egerton finirà o meno come Wolverine, o se c’è una parte migliore là fuori per lui da qualche parte.