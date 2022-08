Il riavvio di “Fantastic Four” finalmente prende il volo mentre un’icona MCU celebra il loro ritorno

Immagine tramite Marvel Comics

È tempo per un’altra carrellata dei più grandi meraviglia notizie dell’universo del giorno. Insieme a She-Hulk: avvocato episodio due nel nostro specchietto retrovisore, questo venerdì ha fornito alcuni interessanti dettagli dietro le quinte su come si sono unite le esilaranti scene post-crediti dello show, per non parlare che un certo pilastro del MCU si è finalmente aperto sull’argomento del loro recente ritorno per la prima volta.

Ma, soprattutto, uno dei film Marvel in arrivo più attesi si è finalmente trovato un regista…

Ciao ciao, Westview… ciao, Baxter Building

Come era stato ampiamente detto in precedenza, Wanda Vision Il regista Matt Shakman è ufficialmente in trattative per dirigere la Marvel Fantastici Quattro riavvio, che uscirà nei cinema l’8 novembre 2024. Data l’invenzione visiva mostrata in quell’acclamata serie Disney Plus, questa assunzione può essere solo una buona notizia per i fan del MCU ⏤ anche se Trekkies potrebbe chiedersi cosa significhi per Star Trek 4a cui Shakman era stato precedentemente assegnato come punta di diamante.

Persino Heimdall non vedeva arrivare quel ritorno

C’erano così tanti cameo che rubavano la scena Thor: Amore e tuono, ma una delle scene più commoventi è arrivata nella scena post-crediti del film quando — avviso spoiler! – Jane Foster si è riunita con Heimdall nel Valhalla. Il veterano del MCU Idris Elba ha rotto il silenzio sulla sua “gioia” per essere tornato per la prima volta, rivelando che è stato in grado di riprendere il suo ruolo solo perché era già in Australia per girare Tremila anni di nostalgia al momento.

She-Hulk: la regina dell’improvvisazione

She-Hulk: avvocato potrebbero avere solo episodi di mezz’ora, che equivalgono a circa 20 minuti dopo i crediti straordinariamente lunghi di Disney Plus, ma almeno (quasi) ogni episodio è impostato per avere una scena post-crediti per assicurarci di ottenere almeno un altro schifo per il nostro secchio. L’EP Jessica Gao ha rivelato che la maggior parte di queste sequenze bonus sono state improvvisate dal cast e sono uscite dal fatto che gli attori “suonassero e andassero fuori libro”. Supponiamo che ciò significhi che dobbiamo ringraziare Tatiana Maslany per quella battuta “Captain America f-“.

Battaglia degli stendardi

Sulla scia di Lei-Hulk rivolgendosi finalmente all’elefante Edward Norton nella stanza, i Redditors hanno riaperto un vecchio barattolo di vermi discutendo se L’incredibile Hulk la star potrebbe in realtà essere un Bruce Banner migliore del nostro ragazzo Mark Ruffalo. Un sacco di Ruffalites è saltato in sua difesa, ma si scopre che ci sono molte persone là fuori a cui mancano i giorni in cui Jade Giant sembrava qualcosa di un filmato di un videogioco PS2.

