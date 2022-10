Il riavvio di “Daredevil” della Disney ottiene l’aggiornamento di Elektra

Immagine tramite Marvel Studios

Alla vigilia del cameo di Charlie Cox che interpreta Temerario nello spettacolo Disney Plus She-Hulk: avvocatostiamo ricevendo un aggiornamento sul casting in merito Elettra per il prossimo Daredevil: Nato di nuovo riavviare sul servizio di streaming di House Mouse.

Alcuni mesi fa si diceva che Elodie Yung, che interpretava Elektra in Netflix Temerario spettacolo, sarebbe stato rifuso. Invece di Yung che interpreta Elektra, AmbulanzaSi diceva che Eiza Gonzalez avrebbe interpretato il ruolo per il riavvio. Tuttavia, Gonzalez ora si è rivolta a Twitter per chiarire l’aria sulla questione, rivelando che non interpreterà la parte di Elektra, dopotutto:

“Sento che lo toglierò di mezzo perché, uno sono confuso per quanto riguarda la quantità di odio per questo e due sento che fa risparmiare energia alle persone. No, non sono stato scelto per interpretare Elektra Temerario”, ha spiegato Gonzalez.

Mi sento come se dovessi toglierlo di mezzo perché, uno sono confuso per quanto riguarda la quantità di odio per questo e due sento che fa risparmiare energia alle persone. No, non sono stato scelto per il ruolo di Elektra in Daredevil, ho già un contratto di esclusiva per la serie in corso per 3 Body Problem. Prego — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) 5 ottobre 2022

Gonzalez ha spiegato di aver firmato un accordo di esclusiva per recitare nel prossimo spettacolo di fantascienza per Netflix chiamato Il Problema dei tre corpida Game of Thrones produttori esecutivi David Benioff e DB Weiss. Le riprese di quello spettacolo sono iniziate l’anno scorso.

Anche se le notizie di Gonzalez non chiariscono ancora chi potrebbe interpretare esattamente il ruolo di Elektra in Marvel’s Daredevil: Nato di nuovosembra lasciare aperta la possibilità per il ritorno di Yung.

Sul fronte DC, i fan si stavano ancora chiedendo se ci fosse del vero nella voce che Gonzalez sarebbe stata scelta per interpretare Hawkgirl in quel franchise cinematografico.