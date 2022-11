Il regista originale di “Blade” della Marvel reagisce alla nomina del loro sostituto

I Marvel Studios, come quasi tutti gli studi cinematografici esistenti oggi, non sono estranei al singhiozzo nel bel mezzo del processo di sviluppo; le persone vanno e vengono, le sceneggiature sono distorte e se sei la Warner Bros., a volte diventi completamente nucleare nel caso di Cattiva ragazza.

Fortunatamente, non prevediamo che la Marvel darà l’ascia al tanto atteso Lamache vedrà l’omonimo cacciatore di vampiri tornare sul grande schermo dopo 20 anni, questa volta come parte del Marvel Cinematic Universe, e siamo quasi certi che l’inevitabile vantaggio soprannaturale farà girare parecchie teste.

Mahershala Ali reciterà nel ruolo principale, precedentemente occupato da Wesley Snipes nell’era del New Line Cinema, e questa è l’unica coerenza che abbiamo visto finora; il regista originale Bassam Tariq ha lasciato il progetto all’inizio di quest’anno dopo che i programmi di produzione hanno continuato a cambiare. Il suo sostituto, Yann Demange, è stato annunciato proprio ieri, e Tariq ha colto l’occasione per rassicurarci che Lama è in ottime mani.