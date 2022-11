Il regista di Wakanda Forever nomina l’unico personaggio che ha Shuri Beat

Screengrab tramite Marvel Studios

Da quando Shuri è stato introdotto nell’MCU nel 2018 Pantera nera, è stato ampiamente concordato sul fatto che sia uno dei personaggi più intelligenti dell’intero franchise, sicuramente alla pari di Tony Stark e Bruce Banner. Ma sembra che ci sia una nuova aggiunta all’universo introdotta Black Panther: Wakanda per sempre chi in realtà ha battuto la principessa geniale in un modo chiave.

Sì, sembra che Shuri incontrerà la sua partita nel sequel in arrivo, come hanno rivelato a Marvel.com il regista Ryan Coogler e il produttore Nate Moore. Come è stato anticipato nei trailer⁠—non che a tutti piaccia quello che abbiamo visto di lei finora⁠—Dominique Thorne sta facendo il suo debutto nel MCU in Wakanda per sempre nei panni di Riri Williams, davanti a lei Cuore di ferro Serie TV.

Secondo Coogler, Riri potrebbe essere solo il più grande ingegnere vivente nel mondo Marvel (RIP Tony), il che la mette al di sopra di Shuri in almeno un campo scientifico. Come ha spiegato il regista:

“Riri ha un focus molto, molto rigoroso. Probabilmente è la persona migliore in vita nella costruzione di macchine, robot e cose che possono andare veloci. Quando la incontriamo, sta lavorando in un laboratorio che è anche un’officina di carrozzeria. Scopriamo che lavorava sulle auto con il suo patrigno e costruisce cose che sono motori a combustione grandi e muscolosi”.

Moore, nel frattempo, ha stuzzicato la dinamica che possiamo aspettarci dalle due giovani donne nel film, con Shuri e Riri che si godono sia una “rivalità” che una “parentela”, proprio come ci si aspetterebbe da due persone così simili.

“Riri Williams è un personaggio così avvincente nell’editoria che ha anche una storia condivisa con dolore e traumi. C’era una sorta di parentela karmica tra i due personaggi che è diventata immediatamente evidente e ha reso il nostro lavoro davvero facile. Abbiamo pensato che fosse davvero interessante se Shuri avesse trovato qualcun altro ambizioso come gli altri la mettono fine. E quindi c’è questa rivalità immediata e, e, e parentela che penso si manifesti per tutto il resto del film e potenzialmente nel MCU.

Potrebbe essere un genio nella costruzione di macchine, ma Riri potrebbe non avere il talento di Shuri per i costumi, se le reazioni negative alla sua armatura Mark II Ironheart sono qualcosa su cui basarsi, con persone che la paragonano in modo sprezzante a qualcosa di Power Rangers. Forse la coppia può lavorare insieme durante la creazione dell’armatura definitiva che Riri sfoggerà nel Cuore di ferro Serie TV, in arrivo su Disney Plus nell’autunno del 2023. Per ora, non mancare Black Panther: Wakanda per sempre nelle sale questo fine settimana.