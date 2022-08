Il regista di “The Sea Beast” anticipa un potenziale sequel per il film Netflix

Cr: NETFLIX © 2022

All’inizio di quest’anno, Netflix ha lanciato una delle sue iniziative di film d’animazione di maggior successo fino ad oggi La bestia del mare. E sebbene sia stato un enorme successo, non c’è stata alcuna parola ufficiale su un seguito.

Anche se nulla è stato bloccato, il regista Chris Williams ha recentemente parlato a Comicbook.com, condividendo come ha pensato alle idee per un sequel del successo animato.

“È stata davvero travolgente, onestamente, la risposta. Ho lavorato al film Big Hero 6 e abbiamo sempre pensato che uno si prestasse davvero ai sequel, quasi promettevamo più film alla fine di quello, mentre con La bestia del mare sembrava quasi che fosse così avvolto che non c’era nessun posto dove andare, il che andava bene. Ma onestamente, ci ho pensato e ho alcune nozioni su dove potresti andare dopo. Ed è vero che è un mondo piuttosto vasto, quindi non ci sono state conversazioni dirette al riguardo, ma potrei potenzialmente essere pronto per questo”.

Il successo di La bestia del mare era evidente dalla sua prima settimana su Netflix, dove ha raggiunto il numero uno delle classifiche in 37 paesi diversi.

Williams ha continuato a elaborare ulteriormente su Comicbook.com la sua gioia nel vedere i fan entrare in contatto con il film e i suoi personaggi unici creando disegni originali o traendo ispirazione dal film.

Naturalmente, mentre le parole di Williams sono promettenti per coloro che sperano di vederne di più La bestia del mare, non è stato ancora confermato nulla che indichi che un sequel arriverà presto. Se non hai ancora visto il film, La bestia del mare è disponibile su Netflix in questo momento.