Il regista di “The Marvels” era “infastidito” dalla polarizzazione della scena di “Endgame”.

tramite i Marvel Studios

Essendo il secondo film di maggior incasso nella storia del cinema che ha generato un sacco di affari ripetuti, Vendicatori: Fine del gioco ha catturato chiaramente i cuori e le menti del pubblico di tutto il mondo. Tuttavia, una scena in particolare continua a generare molti discorsi divisivi, e si scopre che è così Le Meraviglie anche la regista Nia DaCosta non è una fan.

Nel caso non l’avessi indovinato, stiamo davvero parlando dell’assemblea di A-Force, con i personaggi femminili più importanti del Marvel Cinematic Universe riuniti in quello che presumibilmente è stato progettato per essere un momento di festa a pugni. Molti, invece, l’hanno interpretato come stucchevole e sdolcinato, tanto da essere stato addirittura deriso da I ragazzi.

Mentre DaCosta ha chiarito durante un’intervista con Entertainment Weekly che si trattava solo di una breve irritazione, almeno l’ha spronata a creare uno spettacolo di supereroi di alto profilo a guida femminile.

“Io, come molte donne in tutto il mondo, ho guardato Vendicatori: Fine del gioco, e ho avuto quei sei secondi di tutte le donne Marvel insieme. Una volta ho avuto i brividi, ma ero anche molto infastidito. Ero tipo, ‘Due ore di questo, per favore.’ Quindi è stato davvero bello che abbiano deciso di fare un film di squadra con tre dei miei eroi preferiti, quindi questa è stata la cosa più eccitante”.

Con Carol Danvers di Brie Larson, Kamala Khan di Iman Vellani e Monica Rambeau di Teyonah Parris a guidare la carica, Le Meraviglie non dovrà fare i nodi per trovare una ragione per giustificare l’avere tre donne in prima linea nella sua storia. Poi di nuovo, i dettagli della trama al D23 sembravano un po’ confusi dato che ci sarebbero stati molti scambi di corpo e potere, ma saremmo fiduciosi nel dire che i Marvel Studios sanno cosa fare in questa fase.

Non lo scopriremo fino alla prossima estate, però, ma Le Meraviglie spera di evitare la campagna di trolling che ha rovinato il suo predecessore, che non conteneva nemmeno momenti così divisivi come l’assemblea dell’A-Force.