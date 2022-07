Il regista di “The Black Phone” non ha chiuso le porte a un sequel

Blumhouse

Blumhouse ha conquistato ancora una volta l’oro con l’ultimo thriller di Scott Derrickson Il telefono nero raccogliendo molto interesse e incassando molto al botteghino dopo la sua uscita.

Mentre il film racconta una storia a sé stante, Derrickson vede il potenziale nel riportare indietro questo mondo per un secondo film. Parlando con The Wrap, il regista ha condiviso i suoi pensieri su un sequel di Il telefono nero rivelando che non c’è nulla in lavorazione in questo momento, ma non chiudendo la porta all’idea.

“Non è qualcosa che mi eccita in modo innato, nel caso di questa storia. Sono interessato ai personaggi che abbiamo creato e penso che ci sia un tono nel film che è unico e può essere ampliato. Quindi forse, vedremo. Non si sa mai, ma di certo non sono chiuso all’idea”.

Lancio a fine giugno, Il telefono nero ha già superato i 100 milioni di dollari al botteghino e deve ancora uscire in alcune grandi regioni.

Derrickson ha condiviso il suo pensiero sul fatto che oggi l’horror sia l’unico genere in grado di far nascere nuovi franchise citando Un posto tranquillo come esempio di questo.

“È così soddisfacente per me sapere che le persone stavano vivendo un’ottima esperienza e ottenendo il valore dei loro soldi da qualcosa di molto personale. Sembra essere l’unico genere in cui i film originali avranno così tanto successo da ottenere “Un posto tranquillo‘ che ha avuto un seguito di enorme successo. È abbastanza comune. I franchise mainstream e ad alto budget che abbiamo sono per lo più franchise più vecchi… tutte queste cose che sono in circolazione da molto tempo sono ancora i grandi pesi massimi nei cinema”.

Sebbene questi commenti mostrino che Derrickson è aperto all’idea di realizzare un secondo film in Il telefono nero serie, al momento non è in lavorazione nulla, quindi i fan dovranno rilassarsi per ora.

Puoi controllare Il telefono nero disponibile nelle sale ora.