Il regista di “Sorriso” sinistro ha deciso di realizzare un “attacco di panico sostenuto” cinematografico

L’horror ha fatto il giro del pubblico quest’anno, con il genere apparentemente in testa al gruppo ogni due settimane con una sfilza di uscite eccellenti. Tuttavia, è sicuro dire che ha svolto il suo lungo giro di vittoria in modo non convenzionale; Crimini del futuroL’etica tranquilla e contemplativa di David Cronenberg ha preso la maggior parte dei riflettori dalle imprese storiche di orrore del corpo di David Cronenberg, Corpi Corpi Corpi è riuscito a essere sinceramente esilarante e stranamente cupo allo stesso tempo, e Jordan Peele ha commesso l’anarchia di genere con Nofondendo insieme temi di fantascienza, thriller e western per la sua terza uscita.

In breve, l’horror sembra per lo più cavarsela per meriti diversi dal loro puro fattore di paura, e mentre tali casi segnano tutt’altro che un declino nel genere, non c’è nemmeno da vergognarsi nel desiderare un film che fa girare il proprio sistema nervoso fino a 11 anni. .

Entra in Parker Finn, esordiente alla regia e mente dietro alla regia/sceneggiatura Sorriso, l’ultimo nella lista di fantastici film horror del 2022, che è appena uscito nelle sale oggi. A detta di tutti, Sorriso ha scosso il senso di sicurezza del pubblico ad ogni visione di passaggio, in gran parte per il cast dedicato del film, i temi da incubo e la capacità di Finn di non perdere mai di vista il suo obiettivo.

L’obiettivo in questione, come ha svelato in un’intervista a Intrattenimento settimanaleera quello di terrorizzare davvero il pubblico, e gran parte di questo consisteva nell’assicurarsi che gli spettatori si collegassero al protagonista del film.

“Volevo iniziare a creare qualcosa che fosse profondamente spaventoso e che sembri un attacco di panico prolungato dall’inizio alla fine. Volevo davvero fondare la storia, il lato drammatico delle cose, quindi [the audience] può davvero prendersi cura del personaggio e andare con lei in quel viaggio quando tutto inizia davvero a crescere”.

Per quelli di voi che cercano di perdere un po’ di sonno, Sorriso sta attualmente suonando nelle sale.