Il regista di “Shazam” nomina il film Marvel che ha quasi realizzato prima di abbandonarlo per la DC

In un momento in cui il DCEU è allo sbando totale, il Shazam! il franchise sembra vagare attraverso la carneficina fischiettando una melodia allegra poiché, al di fuori di alcuni frustranti ritardi mentre la Warner Bros. continua a rimescolare il suo programma di rilascio, Shazam! Furia degli dei è riuscito ad andare avanti senza alcuna controversia e sta godendo di una buona dose di entusiasmo positivo e senza macchia. Quindi complimenti al regista David F. Sandberg per aver guidato la nave più robusta dell’universo DC.

Si scopre, tuttavia, che prima di iscriversi al timone del veicolo Zachary Levi del 2019, Sandberg ha quasi detto di sì a un altro film di supereroi basato su un personaggio leggendario della Marvel. Mentre rispondeva alle domande dei fan su Instagram, il Luci spente al regista è stato chiesto come fosse affezionato Shazam! innanzitutto. Il regista ha spiegato che aveva una scelta tra quel progetto o Veleno, ma è stato il concerto della DC che alla fine lo ha influenzato. Come ha ricordato:

“Mi è piaciuto molto il concetto e la storia ed era con persone che mi piacciono e con cui avevo già lavorato in precedenza alla New Line. Ho letto la sceneggiatura e ho avuto un incontro a riguardo Veleno ma stavo già percorrendo il sentiero di Shazam e ho sentito che avrei preferito farlo piuttosto che perseguire Veleno. ho pensato Veleno si è rivelato comunque abbastanza buono”.

In contrasto con Shazam!che è stata accolta calorosamente, Veleno – come diretto da Ruben Fleischer – è diventato un film di fumetti estremamente divisivo al momento della sua uscita nell’autunno 2018. Detto questo, ha ottenuto un successo maggiore al botteghino. Andy Serkis ha preso le redini di Fleischer per il creatore di soldi altrettanto deriso del 2021 Venom: Che ci sia carneficina.

Sulla carta, date le sue credenziali horror, Sandberg sembrerebbe più adatto a qualcosa del genere Veleno rispetto al brillante e comico Shazam!, ma la possibilità di fare qualcosa di molto diverso dai suoi film passati era probabilmente parte dell’appello. In ogni caso, il regista ora si sente chiaramente a casa in questo mondo, ecco perché è tornato Furia degli deiin arrivo nei cinema il 17 marzo 2023.