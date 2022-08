Il regista di First Kill dice che un sequel dell’originale non è fuori discussione

Immagine tramite Warner Bros.

Mentre le recensioni della critica per Orfano: prima uccisione hanno significato un prequel horror di successo, i fan della strabiliante serie di film sono già ansiosi di assistere alla prossima puntata. E, dopo che il regista William Brent Bell ha recentemente preso in giro che Esther e le sue buffonate distruttive si stanno avvicinando a una terza uscita, il regista 51enne ha rivelato che il potenziale per il ritorno di Esther deve ancora essere cancellato dal tavolo da disegno.

Parlando con The Boo Crew Podcast (tramite Bloody Disgusting), Bell ha rivelato che ha dato il via libera per una terza puntata del Orfano la serie dipenderebbe dalla volontà di Isabelle Fuhrman di prendere parte al progetto. Detto questo, Bell ha insistito sul fatto che c’è ancora molto della storia di Esther da raccontare e, con la partecipazione di Fuhrman, il piano è rendere Esther più malvagia che mai.

Non lo farei mai se Isabelle non lo facesse. E dovrebbe anche essere una sceneggiatura davvero interessante. … Abbiamo parlato… abbiamo scherzato su tutto. Ci sono 30 anni della sua vita [that we haven’t explored]. E c’è così tanta esperienza di vita con cui possiamo giocare. E penso che a causa del tono di questo film, possiamo diventare più scuri e più chiari. Rendila più prepotente e malvagia, ma divertiti anche di più a volte. Quindi ovviamente c’è [potential there].

Fortunatamente per i fan dell’horror, Fuhrman ha già espresso interesse a tornare per un terzo capitolo del franchise, anche se spera scherzosamente che non ci vorranno altri 13 anni prima che venga realizzato un altro film.

Orfano: prima uccisione è ora nelle sale e contemporaneamente disponibile per lo streaming su Paramount Plus.