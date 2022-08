Il regista di “Batgirl” ha tentato di recuperare il filmato dopo la cancellazione

LOS ANGELES, CALIFORNIA – 02 GIUGNO: Bilall Fallah partecipa alla prima serie televisiva “Ms. Marvel” di Disney+ e Marvel al Teatro El Capitan il 02 giugno 2022 a Los Angeles, California. (Foto di Frazer Harrison/Getty Images) / Immagine: HBO Max

Bill Fallah il condirettore della sfortunata Cattiva ragazza il film ha parlato dei suoi tentativi di salvare il filmato del film dopo che l’originale HBO Max è stato tagliato dalla Warner Bros.

L’inizio di agosto 2022 ha visto una serie di cancellazioni da parte di HBO Max che si vedono ancora, ma il profilo più alto è stato l’inscatolamento del film esclusivo in streaming da $ 80 milioni Cattiva ragazza. Il film aveva già terminato le riprese, ma secondo alcuni rapporti è stato dato il film a causa degli scarsi punteggi dei test.

Parlando con l’outlet francese ScriptBillal e Adil El Arbi hanno fornito ulteriori informazioni sul pasticcio dell’ascia e hanno detto che una volta appreso del suo destino avevano tentato di salvare le riprese dalle grinfie della sconfitta.

“Sono andato sul server. Tutto era sparito… eravamo come ‘cazzate’. Non abbiamo nemmeno mantenuto le scene con Batman in esso”

Il duo ha anche parlato del loro apprezzamento per i fan che cercano di ottenere una sorta di giustizia per il film, ma El Arbi sembrava confermare che la Warner Bros. era interessata a una nuova direzione e che implicava il “risparmio di denaro” – ma anche “non era un problema di talento”.

“I ragazzi della Warner ci hanno detto che non era un problema di talento da parte nostra o dell’attrice. O anche la qualità del film. Eravamo nel bel mezzo del montaggio… c’era molto lavoro da fare! Quindi non era come lo era il film finito. Ci hanno detto che era un cambiamento strategico. Un cambio di gestione. Possono risparmiare qualche soldo…”

Lo spettacolo può essere assolutamente brutale e la gestione di questo particolare film sembrava essere persino peggiore del solito. Mentre gli addetti ai lavori hanno suggerito che Leslie Grace potrebbe ancora finire per interpretare Batgirl in un altro progetto, rimarrebbe da chiedersi se è davvero ciò che l’attrice vorrebbe dopo questa saga.

Anche altri progetti animati sono stati cancellati, inclusa una serie di Batman sottotitolata prodotta da Matt Reeves Giustiziere mascherato. È un momento strano per essere un fan sfegatato delle proprietà della DC e l’incertezza ha portato gli scrittori di fumetti a parlare contro HBO Max.

A quanto pare, non ci sarà un Cattiva ragazza taglio mai rilasciato a meno che uno stagista canaglia non abbia spazzato via tutto il filmato.