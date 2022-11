Il regista di “Barbie” promette “molti look straordinari” per il Ken di Ryan Gosling

Non siamo ancora arrivati ​​alla fine del 2022, ma gli spettatori hanno già puntato gli occhi sul più grande confronto al botteghino del prossimo anno ormai da mesi. Anzi, con Greta Gerwig Barbie set cinematografico per fare il suo inchino contemporaneamente a quello di Christopher Nolan Oppenheimer film biografico, possiamo aspettarci una battaglia per i secoli tra il padre della bomba atomica e una delle linee di giocattoli più popolari della storia.

Come il suo avversario, Barbie arriva con un’assoluta ricchezza di talenti, con Margot Robbie e Ryan Gosling che guidano il cast del film nei panni di Barbie e Ken. Il resto del call sheet è sostenuto da artisti del calibro di Simu Liu, Kate McKinnon, Will Ferrell, Ncuti Gatwa e Michael Cera. Dietro le quinte, la sedia da regista vanta il già citato Gerwig, che ha co-scritto la sceneggiatura del film con il partner Noah Baumbach (Storia di matrimonio, rumore bianco).

A differenza di Oppenheimerperò, Barbie ospita quella che può essere descritta solo come una tavolozza di colori ottusamente rumorosa, forse meglio incapsulata da quelli abiti di cui tutti abbiamo avuto un’anteprima a giugno.

Naturalmente, non è mai stato un dubbio che a Barbie il film avrebbe servito alcune dichiarazioni di moda da morire, e Gerwig ci ha assicurato che quelli che abbiamo visto finora hanno fatto poco più che graffiare la superficie di ciò per cui ci troviamo.