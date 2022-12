Il prossimo CEO della Disney potrebbe essere il terrificante “King Killer”

Ricordate sempre, Disney ha licenziato il loro amministratore delegato in carica nel cuore della notte durante un fine settimana. Se questo non fa scattare un campanello d’allarme nella tua testa, non sappiamo cosa lo farà. È vero che la Disney ha avuto un anno difficile. Con il prezzo delle azioni in calo, un miscuglio di produzioni cinematografiche e televisive che hanno raccolto elogi diffusi o critiche sfrenate: è chiaro che l’azienda ha bisogno di aiuto. È qui che entra in gioco il “King Killer”. Qualcun altro sente un brivido?

Ok, quindi non è così spaventoso come lo stiamo facendo sembrare, perché quello che chiamano “King Killer” è in realtà il CFO della Disney Christine McCarthy, e siamo sicuri che sia una ragazza eccezionale tutto sommato. È vero che è una delle alte cariche responsabili del licenziamento di Bob Chapek e della sua sostituzione con l’ex capo della compagnia Bob Iger, ma ehi, sono solo affari.

Le persone spesso dimenticano che la Disney è un’azienda che cerca di fare soldi e alla fine faranno tutto il possibile per farlo accadere. In qualità di Chief Financial Officer dell’azienda, è nell’interesse di Christine McCarthy assicurarsi che l’azienda vada bene. Quindi qualcuno può davvero essere sorpreso quando ci viene detto che è stata lei a orchestrare il rovesciamento?

È stata la gestione delle finanze della Disney da parte di McCarthy durante la pandemia che l’ha portata alla celebrità, poiché ha assicurato milioni di dollari per l’azienda in un periodo in cui le entrate erano ai minimi storici. Ora i suoi occhi sono puntati sul primo posto, con molti che ipotizzano che potrebbe diventare il prossimo CEO dell’azienda. Non un re, ma una regina, audace e tosta.

Solo il tempo dirà cosa deciderà di fare la House of Mouse con la sua struttura di leadership. Finché continuano a creare contenuti interessanti, non possiamo lamentarci. Ancora.