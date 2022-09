Il produttore di “Aliens” conferma che la Disney ha abbattuto il ritorno di Ellen Ripley in “Aliens 5”

Immagine tramite 20th Century Fox

Il regista veterano Walter Hill ha avuto una carriera lunga e di successo a Hollywood. Ha scritto e diretto classici come L’autista, The Warriors, 48 ​​Ore, Red Heate L’ultimo uomo in piedi. Oltre a ciò, è noto per aver prodotto il Alieno franchise, a cominciare dall’indimenticabile 1979 di Ridley Scott Alieno e termina con il deludente 2017 Alieno: Patto.

Lungo la strada, ci sono stati un paio di oscillazioni come il terribile Alieno contro predatore film, ma lo xenomorfo si è consolidato come uno dei mostri più famosi del cinema. Ora, in una nuova intervista a Il giornalista di HollywoodHill ha confermato che la Disney ha schiacciato un potenziale Alieno 5:

“Ci abbiamo provato [Alien 5] un paio di anni fa con Sigourney. Ma quello era indietro quando Alieni era ancora alla Fox. Le persone alla Disney, che ora controllano Alieni, non hanno espresso alcun interesse a percorrere quella strada. Avevo un’idea per una bella storia con il personaggio di Ripley e Sigourney”.

È probabile che si riferisca a Hill Distretto 9 il punto di vista del regista Neill Blomkamp sul franchise, che si diceva ignorasse Alien3 e Alieno: Resurrezione e funge da sequel diretto di James Cameron Alieni. Questo avrebbe visto Ellen Ripley di Sigourney Weaver e il caporale Hicks di Michael Biehn affrontare ancora una volta la minaccia extraterrestre.

Una sceneggiatura è stata completata e la pre-produzione è arrivata abbastanza lontano da permettere a Blomkamp di pubblicare un’immagine di un oggetto di scena modificato per fucile a impulsi che sarebbe stato utilizzato nel film, anche se il film è stato sospeso a favore di Ridley Scott Alieno: Patto. E, quando la Disney ha acquistato la 20th Century Fox, ha abbassato il martello al ritorno di Ripley e ha cancellato il film per sempre.

Successivamente puoi vedere Sigourney Weaver che interpreta un Na’vi di 11 anni Avatar: La via dell’acqua a dicembre, e il Alieno il franchise sembra destinato a continuare in un nuovo film da Evil Dead e Non respirare il regista Fede Álvarez su Hulu.

