Immagine tramite Christopher Miller/Twitter.

Il produttore e co-sceneggiatore del prossimo sequel di supereroi, Spider-Man: Attraverso il Spider-Verseha svelato il primo poster del film.

Christopher Miller — una delle menti dietro Il film Lego, 21 Jump Streete il premio Oscar 2018 Spider-Man: Nel verso del ragno — ha condiviso l’immagine su Twitter venerdì.

“Ecco un piccolo poster divertente realizzato per il Attraverso il Spider-Verse equipaggio.”

L’immagine in questione presenta Miles Morales di Shameik Moore in una sorta di alterco con Miguel O’Hara di Oscar Isaac, AKA Spider-Man 2099, una versione futuristica e di dimensioni alternative del supereroe la cui apparizione nel franchise è stata inizialmente presa in giro nel primo film .

Attraverso il Spider-Versela cui uscita è prevista per il prossimo anno, è stata concepita come parte prima di una storia in due parti che si concluderà con il film del 2024 Spider-Man: Oltre il Spider-Verse. I sequel sono entrambi in fase di sviluppo mentre parliamo.

Entrambi i film devono seguire una puntata iniziale che ha fissato un livello piuttosto alto per il franchise; 2018 Nel verso del ragno è considerato da molti come un moderno capolavoro di animazione, per non parlare di uno dei migliori film di Spider-Man di tutti i tempi. Con la sua caratteristica miscela di umorismo, azione, avventura, meta-commento sui film di Spider-Man in generale e una sorprendente quantità di cuore, il film ha posto le basi per il franchise live-action che si diletta nei suoi imbrogli multiverso con i film del 2021 Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa.

Spider-Man: Attraverso il Spider-Verse arriva nelle sale il 2 giugno 2023; il trequel, Spider-Man: Oltre il Spider-Verseesce nei cinema il 29 marzo 2024.