Il produttore dei Marvel Studios offre un enorme aggiornamento sul futuro degli Eterni

Potremmo aver ricevuto un lampo di testo che legge “Eterni ritornerà” dopo quella scena tesa post-crediti con Kit Harington, una spada magica e la voce di Mahershala Ali, ma è successo prima che il film riuscisse a conquistare lo sgradevole primato di essere il film con le peggiori recensioni mai uscito dai Marvel Studios, con la ciliegina sulla torta ammuffita che è l’unico film ad essere certificato “Rotten” dalla critica su Rotten Tomatoes.

Dopo aver colpito un così basso con Eternialcuni erano scettici sul fatto che questa sarebbe stata la fine della linea per Sersi e compagnia, in particolare l’attore di Druig Barry Keoghan, che in più occasioni è stato piuttosto esplicito sulla mancanza di notizie che circondano la squadra più oscura del MCU.

Per fortuna, Keoghan e i suoi compagni alieni immortali possono respirare un po’ più facilmente ora, poiché il vicepresidente della produzione dei Marvel Studios Nate Moore ha confermato in un’intervista a ComicBook che gli Eterni non hanno fatto il loro ultimo corso.

“Non voglio spoilerare nulla, ma non abbiamo visto l’ultimo di quei personaggi”, ha detto Moore. Potrebbe non essere la rassicurazione più consistente, ma averla proveniente da un livello più alto in studio aggiunge tutto il peso di cui abbiamo bisogno.

Naturalmente, era difficile immaginare un mondo senza gli eroi in primo luogo; Druig, Makkari e Thena sono stati visti per l’ultima volta reclutare Eros, un compagno Eternal e il fratello di Thanos, negli angoli più remoti dello spazio, mentre Sersi, Phastos e Kingo sono stati rapiti da Arishem, che giura di distruggere l’umanità se i ricordi del trio lo mostrano tutt’altro che degno dalla razza umana. Dati i parametri cosmici di quella minaccia, forse Arishem e il resto dei Celestiali vengono salvati per un’altra saga, da qui il relativo silenzio radio che circonda gli Eterni.

Nel frattempo, Moore ha lavorato duramente alla produzione Black Panther: Wakanda per semprel’ispirato canto del cigno della Fase Quattro del MCU, che uscirà nelle sale l’11 novembre.