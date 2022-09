Il primo trailer per il ritorno di un favorito dai fan si riversa mentre tutti amano il design trapelato di Ironheart

Immagine tramite Marvel Studios

Oggi siamo gravati da uno scopo glorioso mentre ne liberiamo un altro meraviglia carrellata di notizie. Nonostante lo studio si sia ostinatamente rifiutato di condividerlo ufficialmente quando è stato presentato in anteprima su D23 all’inizio del mese, il trailer in prima visione della tanto attesa seconda stagione di uno dei preferiti di Disney Plus si è fatto strada online, provocando il tracollo del fandom. Altrove, tutti lo stanno perdendo allo stesso modo dopo alcune novità Black Panther: Wakanda per sempre il merchandising rivela il nostro aspetto migliore dell’armatura di Ironheart.

Guarda qui, il Loki Il trailer della seconda stagione è vicino

Immagine tramite Marvel Studios/Disney Plus

Sì, grazie agli sforzi di un valoroso partecipante al D23 (le cui azioni, ovviamente, non possiamo perdonare, tsk tsk, a cosa sta arrivando il mondo, ecc. ecc.), il Loki Il trailer della seconda stagione ha trovato la sua strada online, offrendo così la nostra prima presa in giro su cosa accadrà quando l’imbroglione di Tom Hiddleston tornerà. Aspettatevi ancora più imbrogli che viaggiano nel tempo la prossima volta, ora che la TVA è sotto il controllo di Kang. Loki arriverà su Disney Plus la prossima estate.

Ironheart sembra fuori di testa Evangelion in Pantera Nera 2 merce

Immagine tramite Marvel Studios

In altre notizie a tema leak, una action figure Marvel Legends appena svelata per Wakanda per sempre ci ha dato la nostra migliore occhiata fino ad oggi all’armatura finita che Riri Williams di Dominique Thorne indosserà nelle sue vesti di Ironheart, l’erede dell’eredità di Tony Stark. Anche i fan lo adorano, poiché è una nuova audace interpretazione del suo design dai fumetti, che sembra prendere una foglia dall’anime Genesi al neon Evangelion universo. Non vediamo l’ora di vedere l’eroina in azione questo novembre.

La rinascita di Daredevil promette di essere un lungo lavoro d’amore

Immagine tramite Marvel Television

Gli irriducibili di Daredevil sono stati felicissimi quando la Marvel lo ha confermato Rinati sarebbe durato 18 episodi al Comic-Con, ma non pensavamo che lo svantaggio del riavvio fosse così lungo: ci vorrà un’eternità per realizzarlo. Secondo una nuova voce di produzione, le riprese del revival di Disney Plus dovrebbero essere così gigantesche che ci vorrà praticamente tutto il 2023 per essere completate. Incrociamo le dita che non significa che lo spettacolo sarà ritardato dalla sua uscita prevista per l’inizio del 2024.

L’iconoclastia dei Vendicatori continua mentre i fan accusano Tony Stark di essere un cattivo amico

Immagine tramite Marvel Studios

Qualcuno sa cosa sta succedendo sul subreddit dei MarvelStudios? Nell’ultima settimana, i fan hanno trovato nuovi modi per attaccare i personaggi dei Vendicatori più venerabili in circolazione. A seguito di altre persone che criticano sia Iron Man che Doctor Strange per essere idioti arroganti, l’ultima diatriba contro l’eroe morto accusa Tony Stark di essere un cattivo migliore amico di Rhodey regalando costantemente tutta la sua ultima tecnologia per proteggere Peter Parker invece di lui. Nelle sagge parole di Marge Simpson, è vero… ma non dovrebbero dirlo!

