Il primo sguardo di Folie à Deux

Come avrete notato, il futuro a breve e lungo termine del DCU e dei suoi numerosi universi tascabili è stato su tutti i titoli dei giornali per una serie di ragioni da quando James Gunn e Peter Safran sono subentrati come co-CEO, quindi c’è un’aria di limitazione dei danni rispetto al primo sguardo ufficiale a Todd Phillips Joker: Folie à Deux atterraggio in linea.

Chiamalo tempismo fortuito, una coincidenza o qualsiasi altra via di mezzo, ma il regista non ha perso tempo a svelare l’attesissimo ritorno di Arthur Fleck di Joaquin Phoenix, con la produzione iniziata solo ieri. Come possiamo dedurre, il comico anarchico fallito sembra essere alle prese con la sua nuova residenza all’Arkham Asylum, anche se ci aspettiamo che potrebbe non essere lì per la durata del tempo di esecuzione.

Il fandom DC si è trasformato sempre più in una guerra civile da quando sono emerse voci esplosive all’inizio della settimana che sollecitavano una revisione creativa completa, ma la buona notizia è che Burlone 2 sembra aver unito tutti per la prima volta da molto tempo, con l’entusiasmo e le aspettative che stanno già iniziando a crescere.