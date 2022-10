Il primo giorno di Dwayne Johnson in “Black Adam” lo ha colpito “Come una tonnellata di mattoni”

Immagine tramite Warner Bros. Pictures

Insieme a Adamo Nero essendo ufficialmente sbarcato nelle sale, la corsa inizia a ridere di fronte alle recensioni contrastanti del film. Ciò avviene per far salire alle stelle i suoi numeri al botteghino a livelli di risparmio DCEU, livelli che Dwayne Johnson conosce fin troppo bene.

Ciò che Johnson non conosceva, tuttavia, era l’aspetto unico del suo progetto di passione che alla fine gli avrebbe garantito una serie specifica di vantaggi e svantaggi che non molti altri attori di supereroi possono dire di aver dovuto mettere in campo. In un’intervista a Intrattenimento settimanaleJohnson ha rivelato come la realizzazione delle sfumature dell’interpretazione di un Black Adam dal vivo lo abbia colto di sorpresa.

“Quando ho fatto un passo avanti, mi ha colpito come una tonnellata di mattoni. Stavo pensando, Wow, non c’è nessun riferimento a Black Adam prima di questo. Sono il primo a dare vita a questo personaggio. Non ci sono altri attori prima di me. Quindi, esordio e nel giro di due minuti alzo lo sguardo e vedo l’intera JSA in costume. Ancora una volta, mi ha colpito, tipo, wow, questa è la prima volta che tutti questi ragazzi sono sullo schermo”.

Da un lato, essere paziente zero per un ritratto live-action di Black Adam significa che non ci sono aspettative precedenti o paragoni inevitabili che vivono nella parte posteriore della tua mente. Questo è un lusso che non è stato concesso a Spider-Man di Tom Holland o Batman di Robert Pattinson.

Va anche dall’altra parte, ovviamente. Chiunque finisca per interpretare il prossimo Morbius non avrà un atto terribilmente difficile da seguire. Tuttavia, dato che Johnson è la prima persona a portare il personaggio sul grande schermo, capire come gestire quel personaggio in questo modo è come fare una foto nel buio. Non dimenticare che Sony era quasi soddisfatta di ciò che Jared Leto ha portato in tavola.

Con un punteggio del pubblico dell’89 percento su Rotten Tomatoes, sembra che Johnson stia colpendo il segno previsto con la prima uscita di Black Adam in entrambi i casi. Quelli di voi che cercano di esprimere i propri giudizi possono farlo catturando Adamo Nero nelle sale adesso.