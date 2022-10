Il poster di Finale prende in giro una conclusione epica

Foto tramite Prime Video

È strano pensare che ne abbiamo già visti tre quarti Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere su Amazon Prime Video. A seconda di chi lo chiedi, l’adattamento di Amazon è una corsa divertente o una calunnia imperdonabile per JRR Tolkien. Una cosa è certa: molti tratterranno il respiro per il finale dell’impresa da 1 miliardo di dollari che ha lasciato la bocca a bocca aperta per la meraviglia e il divertimento.

Mentre Amazon Prime Video prepara i fan alla conclusione della prima stagione della loro ambiziosa impresa nella Terra di Mezzo, i veterani della tradizione si riuniscono per discutere la natura delle ultime rivelazioni, comprese le origini di Adar come uno dei Moriondor.

Questa è la tua carrellata quotidiana di Signore degli Anelli sviluppi.

Il finale di “The Rings of Power” anticipa: un poster per dominarli tutti

Immagine tramite Prime Video

Mancano meno di due settimane al Anelli di potere il finale porta la prima serie di otto episodi dello show alla conclusione definitiva. Cioè, fino a quando JD Payne e Patrick McKay non torneranno con un altro lotto di episodi l’anno prossimo, o l’anno successivo. Anche se sembra che la minaccia degli orchi di Adar (Joseph Mawle) sia stata affrontata e il nemico sottomesso, c’è sicuramente qualcosa di più grande al lavoro qui, ed è probabile che i restanti due episodi ci entrino in gioco. Forse riusciremo finalmente a vedere Sauron, o anche a capire chi ha nascosto per tutto questo tempo. Ad ogni modo, puoi dare un’occhiata all’intero ensemble in questo nuovo poster promozionale che Amazon ha rilasciato.

Chi sono i Moriondor? Le origini di Adar, spiegate

Immagine tramite Amazon Prime Video

L’uscita di questo venerdì ha finalmente rivelato le origini di Adar come uno dei primi Elfi ad essere stato ridotto in schiavitù da Morgoth e distorto dal suo male. Questo lo rende un antenato degli Orchi, motivo per cui probabilmente lo chiamano “padre” in Quenya. È tutto ciò che c’è da sapere sul cosiddetto Moriondor, che si traduce approssimativamente in “figli dell’oscurità”? Cerchiamo di entrare nell’origine di questo nome e come sono diventati gli Orchi secondo gli scritti di Tolkien, ma alla fine è lecito ritenere che ci possa essere qualcosa di più in questa rivelazione di svolta di quanto gli autori stiano attualmente lasciando intendere.

I fan di “Il Signore degli Anelli” pensano che Galadriel di Morfydd Clark sia lo stesso che abbiamo sempre conosciuto

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere/Amazon Prime

Una delle tante critiche Gli anelli del potere volti in questi giorni coinvolge nientemeno che il personaggio principale Galadriel (Morfydd Clark). In sostanza, molti appassionati di Tolkien semplicemente non riescono a credere che la loro eroina sia stata così sconsiderata o avventata in gioventù, ma a un esame più attento, si sono resi conto che Galadriel era sempre così. È appena diventata più brava a nasconderlo mentre invecchiava, anche se non completamente. Ricordiamo la volta che Frodo le ha offerto l’Unico Anello fin troppo bene, e quel breve lapsus è stato pericolosamente vicino all’oscurità in cui sta affrontando Gli anelli del potere.