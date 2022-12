Il perfetto Professor X dell’MCU potrebbe nascondersi in bella vista nel passato della Marvel

Con l’imminente arrivo del X-Men nell’universo Marvel, i fan si chiedono disperatamente chi assumerà ogni ruolo. Chi sostituirà l’iconica performance di Wolverine di Hugh Jackman? Riusciremo tutti a vedere alcuni nuovi mutanti adattati per il grande schermo? E chi sostituirà Patrick Stewart come leader Charles Xavier? Dopotutto, difficilmente puoi avere gli X-Men senza Professore X.

Stewart si è dimesso dal ruolo dopo aver detto che nel 2017 Logano sarebbe stata la sua ultima uscita come personaggio. Il film è stato brutale e tragico, regalandoci un triste addio al potente Professor X. Nonostante avesse detto di aver chiuso con il personaggio, è tornato ancora una volta per un breve ma memorabile ruolo in Dottor Strange nel multiverso della follia. Sembra che questo sia stato un gioco da ragazzi per lui per quanto riguarda l’MCU, e la parte sarà probabilmente rifusa per il futuro dei mutanti sullo schermo.

Mentre i fan guardano all’ingresso dei mutanti nell’MCU, con alcuni che sono già spuntati fuori, un fan ha pensato che il franchise potrebbe voler attingere al proprio passato quando pianifica il proprio futuro. Un fan consigliato Stanley Tucci per il ruolo su un post di Reddit. Tucci, un altro attore calvo, ha già interpretato brevemente Abraham Erskine Capitan America: Il primo vendicatoreanche se i fan non sembrano pensare che questo sarà un problema.

Così com’è, i Marvel Studios hanno riformulato lo stesso attore in più ruoli diverse volte. Prima che fosse una delle protagoniste EterniGemma Chan ha interpretato Minn-Erva Capitan Marvel, e fortunatamente, dato che è stata dipinta di blu per quest’ultimo ruolo, lo studio ha ritenuto di poterlo permettere. Allo stesso modo, Josh Brolin ha interpretato Cable Piscina morta e anche Thanos, ancora una volta due personaggi dall’aspetto molto diverso, ma comunque lo stesso attore.

A molti fan non potrebbe importare di meno che Tucci abbia già interpretato un personaggio diverso, guarderebbero qualsiasi cosa purché ci sia lui.