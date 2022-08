Il passaggio di Henry Cavill al MCU ha acceso il casting dei fan sui social media

Se la Warner Bros non lo vuole, la Marvel lo rapirà:

Anche se speculare è divertente, è importante ricordare che in questa fase non c’è stato alcun annuncio ufficiale che suggerisca che Cavill si unirà al MCU e Randolph è molto incostante. Vale la pena notare, tuttavia, che il primo rapporto di questa notizia è arrivato all’inizio di questo mese e sembra che le voci continuino a circolare nella comunità cinematografica.

Non è chiaro quando o dove, o anche se vedremo Henry Cavill apparire in un film di supereroi, quindi per il momento i fan dovrebbero moderare le loro aspettative per qualsiasi grande novità.