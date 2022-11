Il nuovo trailer di “The Whale” riafferma emotivamente Brendan Fraser come un chiaro favorito degli Oscar

X

Cosa succede quando accoppi la regina delle urla in ascesa Sadie Sink con il frequentatore di eroi d’azione in ripresa Brendan Fraser? La tua prima ipotesi probabilmente non sarebbe un dramma intimamente toccante di Darren Aronofsky che ha suscitato la sua giusta dose di entusiasmo per gli Oscar per mesi; anche se, tenendo conto di quell’ultima informazione, forse quella era la tua ipotesi immediata.

In effetti, pochi film quest’anno sono stati all’altezza della copertura stampa di La balena, e con quanto tempo è rimasto nel radar di quasi tutti, è forse una sorpresa che il film non sia ancora uscito ufficialmente. È tutto pronto per cambiare tra un mese, quando La balena finalmente farà il suo inchino teatrale e, per celebrare l’occasione, ci è stato offerto un nuovo assaggio del trionfale ritorno di Fraser con un trailer nuovo di zecca.

Questa storia si sta sviluppando…