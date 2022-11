Il nuovo trailer di “Causeway” presenta in anteprima una delle montagne russe emotive più pesanti dell’anno

X

È stato il mese scorso che abbiamo dato un’occhiata per la prima volta alla campagna per gli Oscar di Jennifer Lawrence, in particolare sotto forma del primo trailer di A24’s Strada rialzata. Ora, con il sincero e straziante film drammatico psicologico che arriverà domani nella sua sede permanente di Apple TV Plus, lo slancio è tornato con il secondo trailer del film, che offre uno sguardo più da vicino su ciò che potrebbe essere in serbo per Lawrence e il co-protagonista Brian Tyree Henry.

Il debutto cinematografico della regista Lila Neugebauer, Strada rialzata segue la difficile situazione di Lynsey (Lawrence), un ingegnere militare americano che viene dimesso dall’Afghanistan dopo aver subito una lesione cerebrale particolarmente grave. Con il suo infortunio che si manifesta sia fisicamente che mentalmente, torna nel suo stato natale di New Orleans per riprendersi, solo per affrontare una serie completamente nuova di sfide drenanti, inclusa la condivisione di uno spazio vitale con la madre separata; lo stesso spazio vitale che ha visto suo fratello soffrire di una terribile dipendenza dalla droga.

Con la ridistribuzione che sembra l’unica via d’uscita da questo incubo più tranquillo, Lynsey fa tutto il possibile per accelerare la sua guarigione, ma alla fine sviluppa un’amicizia con James (Henry), un meccanico che sta lottando con un trauma tutto suo. Insieme, Lynsey e James tentano insieme la strada rocciosa del recupero, senza che nessuno dei due sembra sapere quale sarà l’esito di tale recupero.

Strada rialzata è stato presentato in anteprima all’inizio di quest’anno al Toronto International Film Festival e ha iniziato una corsa nelle sale il 28 ottobre. Dopo aver concluso il suo periodo cinematografico, è il turno di Apple TV Plus di portare il film al suo pubblico più ampio, e con quasi tutti i critici riversando nient’altro che adorazione per le sue due vie, Strada rialzata sarà senza dubbio un must da guardare.

Strada rialzata uscirà su Apple TV Plus il 4 novembre.