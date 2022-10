Il nuovo teaser di “Knives Out 2” conferma le date di uscita nelle sale cinematografiche di Netflix

Immagine tramite Netflix

Il tanto atteso Cipolla di vetro: un mistero scaccia viail sequel dell’amato predecessore omonimo di Rian Johnson Coltelli fuoriora non ha uno, ma due misteri in meno che lo circondano.

Grazie a un nuovissimo teaser trailer pubblicato dalla pagina Twitter ufficiale del film, ora possiamo segnare i nostri calendari per il 23 novembre, quando il film comincerà la sua uscita nelle sale di una settimana, e per lo stesso giorno un mese dopo, a dicembre. 23, quando Cipolla Di Vetro finalmente atterrerà nella sua casa permanente su Netflix.

Le sfumature dietro l’ingresso del secondo anno di Rian Johnson nel Coltelli fuori il franchise si sta staccando deliziosamente da un po’ di tempo ormai; l’idea stessa di seguire l’acclamato film del 2019, sebbene scoraggiante, è stata una buona notizia per quasi tutti. Per rendere le cose ancora migliori, non passò molto tempo dopo che abbiamo avuto un assaggio del tesoro del film di un cast, composto da Edward Norton, Janelle Monáe, Kate Hudson, Dave Bautista e, naturalmente, Daniel Craig, l’unico rimpatriato dal film originale, interpretando ancora una volta l’enigmatico investigatore Benoit Blanc.

In verità, sembra che ci siano così tanti altri teaser con cui il film può farla franca prima di immergersi troppo nel territorio degli spoiler, ma questo, pur riuscendo anche a tenerci all’oscuro, offre un po’ di curiosità che potrebbero giocare in la trama abbastanza bene; sembra che Miles Bron, il personaggio miliardario della tecnologia di Edward Norton e ospite della festa in cui presumibilmente si svolge l’omicidio, intendesse che la festa avesse un tema misterioso di omicidio. Resta da vedere quanto questo preveda o giochi in altro modo nell’ultima difficile situazione di Blanc.

Cipolla di vetro: un mistero scaccia via inizierà la sua breve corsa nei cinema il 23 novembre prima di uscire su Netflix come regalo di Natale il 23 dicembre.