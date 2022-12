Il nuovo team di supereroi di Brie Larson potrebbe cambiare totalmente la gerarchia del potere nell’MCU

Quando Captain Marvel è arrivato sulla scena nel suo film omonimo del 2019, Thor ha trovato il suo posto come il più forte Vendicatore usurpato da Carol Danvers, con il primo amico supereroe di Nick Fury che si è rivelato un alleato chiave nella battaglia contro Thanos in Vendicatori: Finale. Ci aspettiamo tutti che Carol si unisca alla squadra una volta che si saranno riuniti di nuovo La dinastia Kangma non dimentichiamo che Brie Larson sta per formare la sua squadra di supereroi prima nella prossima estate Le Meraviglie.

E, se ci pensi, è possibile che i Marvel possano avere un impatto ancora maggiore sul franchise rispetto a Carol da sola. Nel caso avessi bisogno di ricordarlo, il Capitan Marvel sequel porterà l’eroina di Larson insieme a un paio di altre notevoli donne superpotenti che abbiamo appena incontrato nella Fase Quattro: Monica Rambeau di Teyonah Parris (vista per la prima volta in WandaVision) e Kamala Khan di Iman Vellani (come introdotto in La signora Marvel). Insieme, il trio – sussurralo – potrebbe persino essere più potente degli stessi Vendicatori.

Sappiamo tutti quanto sia pericolosa OP Carol, con persino il produttore della Marvel Nate Moore che ammette che non esiste un singolo eroe dell’MCU che possa tenerle testa quando diventa binaria. Inoltre, i poteri di Monica derivanti dalla magia del Caos di Scarlet Witch significano che è una polveriera di potenziale non sfruttato, con le abilità che ha mostrato in WV ricordando già la Visione. Nel frattempo, Kamala è il discendente mutante dei clandestini interdimensionali. Come direbbe Stan Lee, ’nuff ha detto.

Ovviamente, speriamo di non avere un Seconda guerra civile nelle nostre mani in qualunque momento presto, ma se i Vendicatori e i Marvel dovessero mai venire alle mani, allora i soldi intelligenti potrebbero effettivamente essere scommessi contro I più potenti eroi della Terra. Di quelli attualmente a bordo della squadra, solo Doctor Strange e forse Shang-Chi si sentono una valida minaccia per quei tre, dato che Spider-Man, Captain America e Hulk sicuramente non sarebbero molto utili. Potrebbe esserci una ragione per cui questo gruppo è quello che prende il nome dall’intero marchio.

Scopriremo con certezza esattamente cosa possono fare Carol, Monica e Kamala quando uniscono i loro poteri una volta Le Meraviglie entra nei cinema il 28 luglio 2023.