Il nuovo poster di “Super Mario Bros. Movie” rivela un personaggio precedentemente non annunciato

Rallegratevi, fan di Nintendo, ci sono molte novità Film di Super Mario Bros. materiale in arrivo. Oltre all’annuncio di Nintendo su un nuovo trailer, alcuni screenshot trapelati presumibilmente dal film sembrano mostrare qualcuno che non sapevamo nemmeno fosse presente.

Ci sono un certo numero di screenshot trapelati, ma quello in questione mostra i Mario Bros. (sì, si chiama Mario Mario) in piedi con le braccia incrociate con in mano attrezzi idraulici, davanti a un furgone con il loro nome sopra e un Mario stilizzato con uno stantuffo.

Guarda.