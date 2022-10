Il nuovo horror psicologico di Netflix traumatizza la Top 10 in 47 paesi

tramite Netflix

Man mano che ci avviciniamo sempre più ad Halloween, gli abbonati a tutti i principali servizi di streaming stanno divorando quanti più contenuti horror umanamente possibili, quindi il nuovo chiller psicologico di Netflix La linea di gesso (conosciuto anche come Giaula) è arrivato esattamente nel momento giusto per ottenere un grande successo.

Questo è esattamente quello che è successo anche con il thriller spagnolo che piega i generi che ha immediatamente conquistato un posto nella Top 10 in 47 paesi in tutto il mondo per FlixPatrol, inclusi Stati Uniti e Regno Unito. Elementi di mistero, dramma familiare e vero e proprio terrore sono tutti in gioco, lasciando molti spettatori a guardare attraverso le crepe delle loro dita.

Paula e suo marito di Elena Anaya trovano una ragazza che cammina senza meta per una strada trafficata mentre tornano a casa da cena, e hanno deciso di accoglierla dopo due settimane senza alcun segno che la famiglia la reclamasse come propria. Una sorta di prova per l’eventuale genitorialità, la coppia ottiene più di quanto si aspettassero quando la bambina afferma ripetutamente che se esce da una linea di gesso tracciata sul pavimento, un’entità mostruosa la punirà.

La linea di gesso arriva persino a preparare un colpo di scena che cambia il gioco a metà, uno che altera completamente la tua percezione di tutto ciò che si è svolto fino a quel punto. Potrebbe non essere il miglior film horror che vedi in questa stagione spettrale, ma è sicuramente uno dei migliori sforzi di Netflix per emergere tra un po’, il che spesso è più che sufficiente per convincere le masse a provarci.