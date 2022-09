Il nuovo filmato di “Ant-Man 3” preoccupa i fan mentre viene identificato il problema più grande della fase quattro

Immagine tramite Marvel Studios

È tempo di tuffarsi di nuovo nel Regno Quantico delle rivelazioni che è il nostro quotidiano meraviglia carrellata di notizie. Quello di cui tutti parlano questo sabato include il nostro primo sguardo Ant-Man e la Vespa: Quantumania, che ha lasciato la gente davvero molto preoccupata. Altrove, il problema più grande che si è impantanato nella Fase Quattro potrebbe essere stato trovato elettrizzante Fulmini la teoria suggerisce che un nuovo eroe adiacente a Hulk potrebbe entrare in scena.

Tutti quanti sono preoccupati per la sicurezza di Scott Lang dopo il primo Ant-Man 3 occhiata

Poco dopo Internet è impazzito per il trapelato Loki trailer della seconda stagione, un frammento di filmato dal Ant-Man 3 il trailer mostrato al D23 all’inizio di questo mese ha Scott Lang stans ovunque preoccupato per la sicurezza dell’incredibile eroe. In una foto sfocata dell’evento che sta diventando virale, l’Avenger di Paul Rudd ha mostrato di essere gravemente maltrattato, il che ha lasciato i fan preoccupati che Kang il Conquistatore di Jonathan Majors si dimostrerà un nemico troppo formidabile per sopravvivere senza i suoi super-amici. Di’ che non è così!

I fan si rendono conto che la Fase Quattro dell’MCU ha il problema più grande e più grave

La fase quattro è ampiamente percepita come la più incoerente delle fasi dell’MCU fino ad oggi, e un post su Reddit apparentemente innocuo sembra aver svegliato i fan esattamente su quale sia il problema più grande. Quando un Redditor ha messo in fila tutti i grandi cattivi degli ultimi due anni e ha chiesto a tutti di nominare i loro preferiti, è diventato chiaro che molti di loro erano estremamente poco brillanti, come Vedova Neraè Dreykov, Falcon e il Soldato d’Invernoè Kari, e Signora Marveli clandestini. Dita incrociate Pantera Nera 2‘s Namor può pareggiare un po’ la bilancia.

Ryan Coogler parla del superamento delle “probabilità insormontabili” di Black Panther: Wakanda per sempre

Parlando di Wakanda per sempre, il film finale di Phase Four ha così tanto da fare, in quanto è il seguito del primo film nominato all’Oscar nel 2018, ma deve anche continuare il franchise oltre la perdita di Chadwick Boseman e onorare il tanto- attore mancato allo stesso tempo. Il regista Ryan Coogler si è aperto un po’ sull’intensa lotta per realizzare il film, ammettendo che la domanda che continuava a porsi era: “Come fai ad andare avanti di fronte a probabilità apparentemente insormontabili?”

Speranze per l’apparizione di un altro antieroe dei fumetti in Fulmini

Così com’è, il cast confermato dei Thunderbolts è un po’ deludente, nonostante la presenza di Bucky Barnes di Sebastian Stan, quindi i fan sperano che ci siano altri membri della squadra ancora da annunciare. Un contendente chiave che ovviamente non può apparire è Red Hulk, a causa della morte di William Hurt all’inizio di quest’anno, ma una nuova teoria piuttosto convincente riflette se la Marvel potrebbe riportare Liv Tyler al suo posto per riprendere Betty Ross, questa volta nei panni di lei. proprio alter ego irradiato dai raggi gamma, Red She-Hulk.

